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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40888
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 16:10
Цитата:
Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Цитата:
Так это старый фейк.
Цитата:
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Цитата:
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.
abaika95:
Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции
Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции
Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Цитата:
abaika95:
Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя
Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя
Так это старый фейк.
Цитата:
abaika95:
Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии
Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Цитата:
abaika95:
А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину
А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 19:19
Цитата:
Незнаю навальному и без самогона много че здоровье портит,то зелёнка в глаз то яд в трусы)
Цитата:
Тот материал с выводом откуда ты сделал фото это желтушное СМИ а хабар обычный пропагандистский канал как и твой любимый Россия 24)
drakon:
Любитель - самогона
Любитель - самогона
Незнаю навальному и без самогона много че здоровье портит,то зелёнка в глаз то яд в трусы)
Цитата:
drakon:
ХАБАР - это желтушное СМИ? Понятно
ХАБАР - это желтушное СМИ? Понятно
Тот материал с выводом откуда ты сделал фото это желтушное СМИ а хабар обычный пропагандистский канал как и твой любимый Россия 24)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 19:23
Цитата:
Гостиничный комплекс ротенберга в которой по всем схемам вкладывал Путин из своих загашников? Хорош друг)
И да кто это про 2% сказал? Опять околокремлевские блогеры?)
Цитата:
Ааа и это уже фейк) ну и кто в разаблочителях?
Цитата:
Так он общую страну угробил изначально Цитата:
Наврядле я думаю им это нравится
Позвонили сказали произвести акт патриотизма
Вот и производят)
viktorian85:
Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.
Гостиничный комплекс ротенберга в которой по всем схемам вкладывал Путин из своих загашников? Хорош друг)
И да кто это про 2% сказал? Опять околокремлевские блогеры?)
Цитата:
viktorian85:
Так это старый фейк.
Так это старый фейк.
Ааа и это уже фейк) ну и кто в разаблочителях?
Цитата:
viktorian85:
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Так он общую страну угробил изначально Цитата:
viktorian85:
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.
Наврядле я думаю им это нравится
Позвонили сказали произвести акт патриотизма
Вот и производят)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21090
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:01
абайка, ты это сильно - не волнуйся.
Сардце может - остаеовиться...
Бывает - такое...
Сардце может - остаеовиться...
Бывает - такое...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:12
Ещё в 2011 году фейк про дворец Путина писали. Сейчас просто американцы графику сделали. Опять фейк высунули. Как и фейк про кооператив озеро, про 200 млрд.долоаров у Путина в загашнике, Путин принял ислам, Путин сидит в бункере а с народом двойник встречается, дети Путина живут заграницей, Кабаева любовница Путина и т.д. Как правило школота на такие фейки только ведётся. Нормальные люди нет. Не зря америкосы по 300 млн.долларов выделяют на информационную войну. Деньги надо фейками отрабатывать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6310
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 20:47
Цитата:
Это практически всё бесполезно. Там видео про дворец Путина сначала доказательство, потом шутка.
viktorian85:
Это практически всё бесполезно. Там видео про дворец Путина сначала доказательство, потом шутка.
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