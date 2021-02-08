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≡ Что делать, если полицейский будет требовать водительские права
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40887
Что делать, если полицейский будет требовать водительские права
Отправлено: 08.02.21 - 14:08
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На вопрос ответили в МВД. Также пояснили, какие документы кроме удостоверения личности можно предъявить вместо водительских прав, подойдут ли паспорта, студенческие билеты, мобильные документы eGov или фотография удостоверения.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21089
Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...
Отправлено: 08.02.21 - 14:08
#1
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Каждый "картуз", будет - требовать... :lol: ;-)
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
122
Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...
Отправлено: 08.02.21 - 15:14
#2
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Странно всё это. Такое достижение - права не будут требовать. Я техпаспорт и права всегда вместе с удостоверением личности ношу. Это же не мешок с картошкой.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7687
Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...
Отправлено: 08.02.21 - 16:09
#3
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Цитата:
ZXC:
Я техпаспорт и права всегда вместе с удостоверением личности ношу.

Нельзя все яйца держать в одной корзине,потеряете бумажник и останетесь вообще без документов,а так положили права с тех паспортом дома и в случае утери удостоверения всегда есть запасной вариант бумажная версия водительских прав.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1524
Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...
Отправлено: 08.02.21 - 16:53
#4
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Цитата://до каждого сотрудника уже доведены нормы нового закона//

Значит, не должен требовать.
Единственное: в случае нарушения с твоей стороны, НЕ ИЗЫМЕТ ли жолполовец, по привычке, ваше удостоверение личности- бегай потом без него (вдруг в ЦОН надо срочно, или билет на поезд и самолёт, да мало ли куда понадобится УЛ)
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4563
Что делать, если полицейский будет требовать водительские права
Отправлено: 08.02.21 - 17:04
#5
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Цитата:
ACROS:
НЕ ИЗЫМЕТ ли жолполовец, по привычке, ваше удостоверение личности

не имеет права. В полицию заявление о краже и пусть потом докажет что ни при чем.
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