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≡ Что случилось на ЖД вокзале сегодня утром?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40887
Что случилось на ЖД вокзале сегодня утром?
Отправлено: 08.02.21 - 16:44
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Кто в курсе, что случилось на вокзале сегодня до полудня? Полиция где-то часов в 10 утра никого не пускала на перрон к поезду Алматы-Костанай. Все шли в здание вокзала. По громкой связи объявили, что произошла чрезвычайная ситуация, и просили сохранять спокойствие.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21089
Re: Что случилось на ЖД вокзале сегодня утром?
Отправлено: 08.02.21 - 16:44
#1
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Наверное, очередная бомба... :-o
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2177
Re: Что случилось на ЖД вокзале сегодня утром?
Отправлено: 08.02.21 - 16:58
#2
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Телефонно-почтовый террорист продолжает издеваться над подразделением "К" :-P
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