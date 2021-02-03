Прогноз на 5 дней
снег-18°C
  • 748 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-ЮЗ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40887
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
Читать новость

viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
168
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 16:10
#240
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пражская библиотека была как пример откуда черпали вдохновение архитекторы,Путин в бассейне (спасибо кэп) это фотомонтаж и все это поняли как прикол,герб на воротах и сами ворота видны на куче рельных фото кроме компьютерной дизайн инсталляции

Как обгадиться на весь мир. Надо гостиничный комплекс Ротенберга выдать за дворец Путина. Снять это с дорогими дизайнерами на американской киностудии. Накрутить миллионы просмотров на Ютубе и пригнать кучу ботоферм в комментарии. Не зря всего 2% поверили в расследование.

Цитата:
abaika95:
Обличил но власть не хочет брать во внимание факты,отбросим дворец там кроме дворца куча подробностей из 90ых годов,загуглите и вы Дело Путина много нового октроете для себя

Так это старый фейк.
Цитата:
abaika95:
Нууу незнаю спорно,тут тоже не работали или работали на выживших заводах и предприятиях как и в России,просто у нас моногородов может больше которые держались на одном предприятии

Нет. Просто тут не было алкаша Ельцина который угробил страну.
Цитата:
abaika95:
А никогда студентов насилу заставляют махать флажками в порыве любви к путину

Не знаю про студентов. Но последние флешмобы которые видел устраивали частные крупные компании. Если им так нравятся пусть проводят.

P.S. Беда Навального в том, что он осознано стал предателем под видом борьбы с коррупцией. Последнее видео слитое в сеть где его правая рука с агентам ми 6 общается о финансировании говорит о том что чекисты с 2012 года знали что Навальный предатель.
Профайл
Страница 17 из 17«1...151617
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS