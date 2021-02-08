Re: Что делать, если полицейский будет требовать водительские...

Отправлено: - 16:53

Цитата://до каждого сотрудника уже доведены нормы нового закона//



Значит, не должен требовать.

Единственное: в случае нарушения с твоей стороны, НЕ ИЗЫМЕТ ли жолполовец, по привычке, ваше удостоверение личности- бегай потом без него (вдруг в ЦОН надо срочно, или билет на поезд и самолёт, да мало ли куда понадобится УЛ)