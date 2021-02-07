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≡ "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40887
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 11:08
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Водители начали свое видео с извинений перед костанайцами, а затем высказали свои претензии и требования по отношению к новой системе оплаты.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13672
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:37
#45
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Цитата:
ladas:
Почему нельзя оставить всё как раньше с выходом в переднюю дверь? Люди привыкли - выходишь даёшь деньги водителю или прикладываешь карточку и всё никаких проблем.

Да потому что документ, подтверждающий проезд (билет), нужен во время проезда, а не после него. Но заморочки с дверьми - это только в Кустанае. В Челябинске никто не париться кто в какую дверь зашел, даже если нет кондуктора. Зашел в маршрутку (иногда в троллейбус) - подошел к водителю, оплатил проезд. Вышел в удобную дверь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6902
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:53
#46
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Цитата:
Victor Yang:
Но стоимость проезда в маршрутках всегда была выше, почему-то. Кстати, в Челябинске некоторые "маршрутские" маршруты закупили небольшие автобусы типа ПАЗиков.

Таки да,думаю в чб война перевозчиков дошла до такого уровня что маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок что могут устанавливать свою цену когда как автобусы и трамваи почти реликвия работающая для пенсионеров
Цитата:
Janus:
Вы ездили в пазиках в Челябинске. Где водила неизвестно кто из Средней Азии. Грязь и т.д. Или нормальный муниципальный транспорт, где каждый раз убираются, там чисто и приятно ездить. Кстати цена меньше.

Ну у нас если честно только 27 и 3 относительно комфортные и чистые маршруты в остальных все убитое,грязное
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13672
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 14:00
#47
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Цитата:
abaika95:
маршики заняли 70% нишу быстрых и удобных перевозок

Насчет быстрых соглашусь, а вот удобных - категорически нет. Я лучше в трамвае проеду чем в маршрутке. А дороже они и в Кустанае были, когда ездили.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
108
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 14:17
#48
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Вы посмотрите какие коттеджи понастроили руководство ТТС вокруг своего автопарка в Красном Партизане!Посмотрите какую автобазу и крытые ангары под автобусы построило ИП Брунер!И это ведь маленькая толика того что мы видим! Богатые тоже плачут...я бы так назвала эту статью!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
117
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 14:36
#49
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А в чем проблема? Конечно, необходимы контролеры в автобусах и водители не должны отвечать за валидаторы. Водители отвечают впервую очередь за безопасность пассажиров и зачем им отвлекаться на валидаторы и др?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9998
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 14:49
#50
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Город маленький. Многие говорят вот они водители 5 000 т украли . Выход рабочий 10-15 дней это вместе с зп где то 100-150 т. Это зп? И правильно делают что бастуют. Это не зп . А так ваще валидатор уже не поможет я думаю . Ттс я несколько раз видел объявления о продаже всего имущества. Альтаир-еще один пожар и больше не будет этого предприятия. Жарык-жол, так он уже Пенс. Сынок занимается уже другим бизнесом. И его не интересует автобус ваще . Остался один Брунер. Только он наивный построил новую базу для своих автобусов . Выход остался один. Государственный автопарк. От других наших частных, уже мы не увидел новые автобусы. Те мечтают избавится от того что имеют.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7687
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 15:02
#51
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Цитата:
ladas:
Почему такси наживаются на людской беде?

Потому что....
Цитата:
ladas:
пришлось заплатить на 200 тенге больше, так как видишь ли цены увеличены в связи с повышенным спросом, ну так естественно он повышен автобусы то не ходят, а мне теперь что делать?

Сами задали вопрос и сами же ответили.Есть повышенный спрос ,будет и повышенная цена.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6902
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 15:59
#52
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Цитата:
Партизан7:
А в чем проблема? Конечно, необходимы контролеры в автобусах и водители не должны отвечать за валидаторы. Водители отвечают впервую очередь за безопасность пассажиров и зачем им отвлекаться на валидаторы и др?

Если возьмут контролёров все водилы разбегутся т.к. контролёр это доп траты автопарков и урезание зарплат у водил
И да что-то копейки водителям не проблемно было фасовать и считать при этом объезжая машины на полной скорости это их не отвлекало.
И да я не верю что валидаторы ломаются
Просто кое кому было выгодно чтобы люди ими не пользовались
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
108
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 16:21
#53
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Цитата:
Vit:
Остался один Брунер. Только он наивный построил новую базу для своих автобусов . Выход остался один. Государственный автопарк.


Значить по твоему надо разогнать частный бизнес? Так они в первую очередь подымут бучу по этому поводу! А история с Альтаиром...это результат нездоровой конкуренции..
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
117
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 17:01
#54
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abaika95 Да, контролёры это дополнительные расходы. И по валидаторам понимаю, что не все так просто.

Да, конечно. Но необходимо договариваться, находить компромисс.
Есть социальная ответственность бизнеса и властей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10943
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 08.02.21 - 11:34
#55
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что то не слышно,какие новости с полей?
видел какие то автобусы ездят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7687
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 08.02.21 - 11:38
#56
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Цитата:
alex_60:
что то не слышно,какие новости с полей? видел какие то автобусы ездят.

Да вроде ездят.
13-го нету,102 почему то не вышел хотя в нём валидаторов вообще не было.
24 молодец у них давно уже всё работает.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7215
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 08.02.21 - 12:02
#57
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Цитата:
alex_60:
видел какие то автобусы ездят.

Утром видел 27, 3 и один 21.
Как пишут в другой газете, забастовку устроили Костанайавтотранс : 2, 7, 13.
Ну вполне ожидаемо, там хозяева у каждого автобуса, им не интересны ваши валидаторы,системы оплаты и деньги уходящие не напрямую им ... Разгонять надо этот чимкентский вариант.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10943
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 08.02.21 - 16:08
#58
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///Напомним, в Костанае с первого февраля проезд в общественном транспорте будет стоить 100 тенге. На 20 тенге больше, от прежней цены, будут платить пенсионеры ( 90 - вместо 70 ). Проезд для детей от 7 до 15 лет вместо 40 тенге будет стоить 50. //

эта новость от 15 января 2018 года.
которая в реальности не была осуществлена.
три года прошло.
и также имеем 80,70,40.
и автобусы также ездят.
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