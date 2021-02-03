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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40886
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 08:38
Навальному ещё несколько дел помимо ветерана отвечать за клевету. Короче воровство и длинный язык посадили Навального. Ещё пусть радуется что измену родине не пришили. Хотя она на лицо. В другой стране сидел бы уже пожизненно давно. Жалели его в России долго...
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:19
Цитата:
Ну Путин с его комнатой для машинок и складом грязи тоже для кое кого строит
Но видно Кабаева сильно не давила на него)
Цитата:
Не понимаю вашу логику
Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?)) Как умрет сразу все всплывёт,все его делюги а пока копятся дела
И да загуглите дело Путина оно ещё проходило когда ВВ не был президентом Цитата:
Если вы не смотрите тв откуда черпаете инфу чтобы объективно разбираться в вопросах? Из соц сетей? Там также кремль развел сеть своих пропагандистов действующих от лица блогеров
Из нашей газеты? Так тут эта тема сильна не освещается,так отрывками,из своих немецких СМИ? Не уверен что у вас подают эту тему в полном объеме и объективно,у вас такие же пропагандисты сидят) так откуда знаете что Навальный нехороший а Путин хороший ?)
Цитата:
Наверно самое ёмкое описание того что происходит сейчас в российском сетевом и информационном обществе
Пропагандисты перестарались!!
Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент!
Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Раньше я удивлялся ну как у такого авторитарного лидера как Путин столько лет сидящего у власти хватает ума не превращаться в карикатурные наши сраднеазиатские и белорусские диктатуры,с публичными восхвалениями самого себя) а теперь просто выяснилось что там пропаганда была чуть умнее,чуть тоньше,но теперь когда Навальный взбудоражил это болото,полилось оттуда все самое пошлое,избитое смешное)
А началось все я думаю с установки памятника князю Владимиру в Москве) вот прям не раз не понятно.....))
Дальше-больше!
[Исправлено: abaika95, 08.02.2021 - 10:23]
drakon:
Тпк НАН, для токалки, и сына - строил. Быстро надо же
Тпк НАН, для токалки, и сына - строил. Быстро надо же
Ну Путин с его комнатой для машинок и складом грязи тоже для кое кого строит
Но видно Кабаева сильно не давила на него)
Цитата:
elektron:
Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл. Реальные статьи, ограничения, лишения есть?
Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл. Реальные статьи, ограничения, лишения есть?
Не понимаю вашу логику
Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?)) Как умрет сразу все всплывёт,все его делюги а пока копятся дела
И да загуглите дело Путина оно ещё проходило когда ВВ не был президентом Цитата:
elektron:
Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею,
Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею,
Если вы не смотрите тв откуда черпаете инфу чтобы объективно разбираться в вопросах? Из соц сетей? Там также кремль развел сеть своих пропагандистов действующих от лица блогеров
Из нашей газеты? Так тут эта тема сильна не освещается,так отрывками,из своих немецких СМИ? Не уверен что у вас подают эту тему в полном объеме и объективно,у вас такие же пропагандисты сидят) так откуда знаете что Навальный нехороший а Путин хороший ?)
Цитата:
Muad Dib:
Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада
Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада
Наверно самое ёмкое описание того что происходит сейчас в российском сетевом и информационном обществе
Пропагандисты перестарались!!
Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент!
Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Раньше я удивлялся ну как у такого авторитарного лидера как Путин столько лет сидящего у власти хватает ума не превращаться в карикатурные наши сраднеазиатские и белорусские диктатуры,с публичными восхвалениями самого себя) а теперь просто выяснилось что там пропаганда была чуть умнее,чуть тоньше,но теперь когда Навальный взбудоражил это болото,полилось оттуда все самое пошлое,избитое смешное)
А началось все я думаю с установки памятника князю Владимиру в Москве) вот прям не раз не понятно.....))
Дальше-больше!
[Исправлено: abaika95, 08.02.2021 - 10:23]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:35
Цитата:
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина. Все его расследования не имеют никакой юридической ценности. С дворцом Путина Навальный фактически себя угробил как политического оппонента. С таким фейком у него уже не останется сторонников. Кстати посадили его за две условки. Хотя могли намного раньше. Его просто далели. Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
abaika95:
Не понимаю вашу логику Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?))
Не понимаю вашу логику Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?))
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина. Все его расследования не имеют никакой юридической ценности. С дворцом Путина Навальный фактически себя угробил как политического оппонента. С таким фейком у него уже не останется сторонников. Кстати посадили его за две условки. Хотя могли намного раньше. Его просто далели. Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:37
Цитата:
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были. В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане. И народ там всё прекрасно понимает с какой жопы вытащили страну. Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце.
abaika95:
Пропагандисты перестарались!! Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент! Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Пропагандисты перестарались!! Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент! Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были. В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане. И народ там всё прекрасно понимает с какой жопы вытащили страну. Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 11:14
Цитата:
Вы начала ролика посмотрите там где ещё про дворец не сказано
Цитата:
Очень удобно что ваше мнение совпадает с Путинским в этом вопросе)
Цитата:
А кто доказал что это фейк? Пока пропондоны только больше утопили себя во вранье
Цитата:
Оппозиционер может быть вором но это не значит что при этом власть святая! Вор обличил вора и одного вора сажают а другой остаётся президентом,это справедливость?))Цитата:
Ааа не знал
Значит ничем он от туркменбаши не отличается,был лучшего мнения о нем)
Цитата:
А где эта шкала по которой можно сверять лучше были 90ые или хуже?)
Цитата:
Окей пусть тогда всю свою пропогандю распустят со всех каналов,зачем такие млдр платят на обиление Путина в глазах народа если его и так любят?)
viktorian85:
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина
Вы начала ролика посмотрите там где ещё про дворец не сказано
Цитата:
viktorian85:
Все его расследования не имеют никакой юридической ценности.
Все его расследования не имеют никакой юридической ценности.
Очень удобно что ваше мнение совпадает с Путинским в этом вопросе)
Цитата:
viktorian85:
. С таким фейком у него уже не останется сторонников.
. С таким фейком у него уже не останется сторонников.
А кто доказал что это фейк? Пока пропондоны только больше утопили себя во вранье
Цитата:
viktorian85:
Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
Оппозиционер может быть вором но это не значит что при этом власть святая! Вор обличил вора и одного вора сажают а другой остаётся президентом,это справедливость?))Цитата:
viktorian85:
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были.
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были.
Ааа не знал
Значит ничем он от туркменбаши не отличается,был лучшего мнения о нем)
Цитата:
viktorian85:
В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане.
В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане.
А где эта шкала по которой можно сверять лучше были 90ые или хуже?)
Цитата:
viktorian85:
Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце
Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце
Окей пусть тогда всю свою пропогандю распустят со всех каналов,зачем такие млдр платят на обиление Путина в глазах народа если его и так любят?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1523
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 11:19
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Никогда не интересовался этим Навальным: чужой политик, чужая страна, чужие интересы, чужие нравы - может и прав Алексей в своих разоблачениях, и скорее всего это ТАК и ЕСТЬ ( судя по алгоритму коррупционных действий русских и казахских чиновников, разница лишь в сумме наворованных тенге и рублях, но то что КАК он ВЕДЁТ себя на процессе по отношению к пожилому ветерану и его внуку - это ОМЕРЗИТЕЛЬНО. Я, думаю что и последняя торгашка с Наримановки в погоне за маржой( не в обиду будет им сказано) не позволит себе ТАК опустится. Должны быть какие то правила приличия поведения в публичном пространстве. Я, понимаю что он делает СТАВКУ- на молодёжь,на будущее, на раздражение народа от МНОГОЛЕТНЕГО правления Путина, но Россия - это в целом архаично-консервативная и патриархальная страна и там живут много наций и народностей которые проповедуют УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к старшим по возрасту, к пожилым.
Наверное, что то пошло не так, по его возвращению из-за рубежа и у него элементарный психологический нервный СРЫВ, и его судят( элементарно ЧМОРЯТ) по УГОЛОВНЫМ делам, а не по ПОЛИТИЧЕСКИМ как он хотел.
Да, и судя по физиогномистике- он НИКОГДА не будет ПРАВИТЕЛЕМ Россий.
Нурбанчик:
Цитата:
viktorian85:
Цитата:
гражданин СССР:
Цитата:
abaika95:
Цитата:
Muad Dib:
Никогда не интересовался этим Навальным: чужой политик, чужая страна, чужие интересы, чужие нравы - может и прав Алексей в своих разоблачениях, и скорее всего это ТАК и ЕСТЬ ( судя по алгоритму коррупционных действий русских и казахских чиновников, разница лишь в сумме наворованных тенге и рублях, но то что КАК он ВЕДЁТ себя на процессе по отношению к пожилому ветерану и его внуку - это ОМЕРЗИТЕЛЬНО. Я, думаю что и последняя торгашка с Наримановки в погоне за маржой( не в обиду будет им сказано) не позволит себе ТАК опустится. Должны быть какие то правила приличия поведения в публичном пространстве. Я, понимаю что он делает СТАВКУ- на молодёжь,на будущее, на раздражение народа от МНОГОЛЕТНЕГО правления Путина, но Россия - это в целом архаично-консервативная и патриархальная страна и там живут много наций и народностей которые проповедуют УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к старшим по возрасту, к пожилым.
Наверное, что то пошло не так, по его возвращению из-за рубежа и у него элементарный психологический нервный СРЫВ, и его судят( элементарно ЧМОРЯТ) по УГОЛОВНЫМ делам, а не по ПОЛИТИЧЕСКИМ как он хотел.
Да, и судя по физиогномистике- он НИКОГДА не будет ПРАВИТЕЛЕМ Россий.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10942
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 11:22
суд отправил преступника на нары.
В России , по законам российским.
по закону.что тут неясного еще?
а вот что представителей акимата города в кз,
и других подобных "озабоченных" местных так
штормит, и чем они озаботились,неясно.
топят и топят уже неделю за преступника и провокатора.
можно только догадываться.
В России , по законам российским.
по закону.что тут неясного еще?
а вот что представителей акимата города в кз,
и других подобных "озабоченных" местных так
штормит, и чем они озаботились,неясно.
топят и топят уже неделю за преступника и провокатора.
можно только догадываться.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 11:58
Цитата:
Доказательства что это дворец Путина нету. Бесполётная зона не подходит под путинские резиденции, ФСО не охраняет объект, в ролике одна компьютерная графика плюс фейк где Путин в бассейне плывёт, плюс где Пражская библиотека, герб Черногории и т.д. Те кто ролик Навальному снимали абсолютно бездарно к этому отнеслись.
Цитата:
Так вор Навальный не обличил Путина что он вор. В этом вся фишка.
Цитата:
Причём тут Туркменбаши? Не пойму. Поддержка президентов нормальная практика. Вон в США митинги в поддержку Трампа постоянно проходили и флешмобы с флажками и т.д.
Цитата:
Пока у нас работали. Там выживали. Моя мать и отец тут работали. Там родня без работы сидела или платили раз в полгода. Ельцин заводы пилил только так. Сейчас мы туда ездим работать.
Цитата:
Так не бывает. В каждой стране гос.телевидиние будет поддерживать президента.
abaika95:
А кто доказал что это фейк? Пока пропондоны только больше утопили себя во вранье
А кто доказал что это фейк? Пока пропондоны только больше утопили себя во вранье
Доказательства что это дворец Путина нету. Бесполётная зона не подходит под путинские резиденции, ФСО не охраняет объект, в ролике одна компьютерная графика плюс фейк где Путин в бассейне плывёт, плюс где Пражская библиотека, герб Черногории и т.д. Те кто ролик Навальному снимали абсолютно бездарно к этому отнеслись.
Цитата:
abaika95:
Оппозиционер может быть вором но это не значит что при этом власть святая! Вор обличил вора и одного вора сажают а другой остаётся президентом,это справедливость?))
Оппозиционер может быть вором но это не значит что при этом власть святая! Вор обличил вора и одного вора сажают а другой остаётся президентом,это справедливость?))
Так вор Навальный не обличил Путина что он вор. В этом вся фишка.
Цитата:
abaika95:
Значит ничем он от туркменбаши не отличается,был лучшего мнения о нем)
Значит ничем он от туркменбаши не отличается,был лучшего мнения о нем)
Причём тут Туркменбаши? Не пойму. Поддержка президентов нормальная практика. Вон в США митинги в поддержку Трампа постоянно проходили и флешмобы с флажками и т.д.
Цитата:
abaika95:
А где эта шкала по которой можно сверять лучше были 90ые или хуже?
А где эта шкала по которой можно сверять лучше были 90ые или хуже?
Пока у нас работали. Там выживали. Моя мать и отец тут работали. Там родня без работы сидела или платили раз в полгода. Ельцин заводы пилил только так. Сейчас мы туда ездим работать.
Цитата:
abaika95:
Окей пусть тогда всю свою пропогандю распустят со всех каналов,зачем такие млдр платят на обиление Путина в глазах народа если его и так любят?)
Окей пусть тогда всю свою пропогандю распустят со всех каналов,зачем такие млдр платят на обиление Путина в глазах народа если его и так любят?)
Так не бывает. В каждой стране гос.телевидиние будет поддерживать президента.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21085
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 14:05
Цитата:
А сколько раз Первого - номинировали?
Так и не получил. Может Навальный - получит?...
гражданин СССР:
Браво! Нобелевская премия!Лучший сказочник времен и народов
Браво! Нобелевская премия!Лучший сказочник времен и народов
А сколько раз Первого - номинировали?
Так и не получил. Может Навальный - получит?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10942
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 14:10
Цитата:
он второй в очереди.
первая- президент Света.
drakon:
получит?...
получит?...
он второй в очереди.
первая- президент Света.
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