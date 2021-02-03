Отправлено: - 10:19

drakon:

Тпк НАН, для токалки, и сына - строил. Быстро надо же

elektron:

Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл. Реальные статьи, ограничения, лишения есть?

elektron:

Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею,

Muad Dib:

Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада

[Исправлено: abaika95, 08.02.2021 - 10:23]

Цитата:Ну Путин с его комнатой для машинок и складом грязи тоже для кое кого строитНо видно Кабаева сильно не давила на него)Цитата:Не понимаю вашу логикуНавальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?)) Как умрет сразу все всплывёт,все его делюги а пока копятся делаИ да загуглите дело Путина оно ещё проходило когда ВВ не был президентом Цитата:Если вы не смотрите тв откуда черпаете инфу чтобы объективно разбираться в вопросах? Из соц сетей? Там также кремль развел сеть своих пропагандистов действующих от лица блогеровИз нашей газеты? Так тут эта тема сильна не освещается,так отрывками,из своих немецких СМИ? Не уверен что у вас подают эту тему в полном объеме и объективно,у вас такие же пропагандисты сидят) так откуда знаете что Навальный нехороший а Путин хороший ?)Цитата:Наверно самое ёмкое описание того что происходит сейчас в российском сетевом и информационном обществеПропагандисты перестарались!!Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент!Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!Раньше я удивлялся ну как у такого авторитарного лидера как Путин столько лет сидящего у власти хватает ума не превращаться в карикатурные наши сраднеазиатские и белорусские диктатуры,с публичными восхвалениями самого себя) а теперь просто выяснилось что там пропаганда была чуть умнее,чуть тоньше,но теперь когда Навальный взбудоражил это болото,полилось оттуда все самое пошлое,избитое смешное)А началось все я думаю с установки памятника князю Владимиру в Москве) вот прям не раз не понятно.....))Дальше-больше!