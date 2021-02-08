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≡ "Увеличиваем численность" - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в ДГД Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40886
"Увеличиваем численность" - Очереди на "Кайраке" прокомментировали в ДГД Костанайской области
Отправлено: 08.02.21 - 11:11
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Фотографии автомобильных "пробок" в нейтральной зоне прислал "НГ" подписчик Анатолий. "Пограничники работают хорошо, а экспортный контроль больше издевается над людьми, - написал он. - Люди сутками не спят! И это происходит изо дня в день".
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
108
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 11:11
#1
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Дармоеды,нафиг они там все нужны,издеваются над людьми
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4463
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 11:48
#2
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Гнат, кто не справляется со своими обязанностями, выдумали причину и сидят дальше, а начальник где ихний, почему не принимаете меры?
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
63
Re: "Увеличиваем численность" - Очереди на...
Отправлено: 08.02.21 - 14:03
#3
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В СССР не было никакого Кайрака. Ездили по всему Советскому Союзу, свободно безо всяких ограничений ;-)
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