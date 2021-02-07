Отправлено: - 20:46

Odin_iz_Teh:

можно в РФ на личном транспорте или нет?

elektron:

В то же время студент не может два раза в месяц съездить домой и обратно?

Цитата:Так вроде на личном и можно было, НО ПО ПОВОДУ!Как пишет сегодня народ, который пытается проехать или звонит на границу, у нас как всегда: каждая смена на Кайраке трактует по своему любые распоряжения.Одни говорят, что проехать можно только имея ОСНОВАНИЯ (лечение, близкие родственники, пмж), НО теперь раз в 30 дней ( до этого было раз в 90)Другие говорят, РК выпускает всех, Россия пустит не каждого, а только по тем же причинам (см.выше).Единственное пока послабление, это 30 дней.Цитата:Студенты богатые, им только летать можно!