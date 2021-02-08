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≡ 800 млн на клуб и 1 млн на зарплату. Введут ли лимит на финансирование футбольных команд в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40885
800 млн на клуб и 1 млн на зарплату. Введут ли лимит на финансирование футбольных команд в Казахстане?
Отправлено: 08.02.21 - 10:39
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Правительство РК официально утвердило рамки финансирования профессиональных спортивных клубов. В том числе и футбольных. Был выбран самый жесткий лимит из предложенных, сообщает Prosports.kz.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4562
Re: 800 млн на клуб и 1 млн на зарплату. Введут ли лимит на...
Отправлено: 08.02.21 - 10:39
#1
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Как они жить будут? :-o
Будем ждать забастовки 8-)
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