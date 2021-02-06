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Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40885
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
За прошедшие сутки 5 февраля в регионе зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Днем ранее было выявлено 83 случая, темп прироста был на уровне 0,8%.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21083
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
Снижение, это результат вакцинизации.
Аж 99 человек...
Аж 99 человек...
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 07.02.21 - 21:46
Брат переболел бессимптомно в начале января. Где-то через 2 недели заболела мать, потом я. Ну коронавирус трудно спутать с чем-то. Вроде как грипп, температура, но нос не заложен. После 4 дней температуры постепенно отключило обоняние. Вот этот признак самый яркий, потому что от сезонной простуды никогда у меня не пропадал вкус еды. Сидишь, ешь бутерброд с колбасой, а как будто у тебя выключатель на вкус в положени ВЫКЛ. Даже уксус без запаха. Еще лимфоузлы за челюстью воспалились на время болезни. Вкус восстанавливается долго. Мать 2 недели уже как переболела, а вкус все еще чувствует слабо. У меня тоже не восстановился полностью.
Переболеть радости мало. Советую вакцинироваться.
Переболеть радости мало. Советую вакцинироваться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9998
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:08
Цитата:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать ! Когда ты кушаешь таблетки все подряд, потому что уже простые всякие аспирины и парацетамолы не помогает . Когда ты по телефону устраивается в больницу. Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь так как медсестра не хочет или не успевает каждому прибежать на дом.
Muad Dib:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать ! Когда ты кушаешь таблетки все подряд, потому что уже простые всякие аспирины и парацетамолы не помогает . Когда ты по телефону устраивается в больницу. Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь так как медсестра не хочет или не успевает каждому прибежать на дом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6309
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:25
Цитата:
Вит в ляшку достаточно.Цитата:
Кстати при настоящем гриппе та же фигня. Может чуть короче, недели 2-3.
А вот прививаться всё равно никто не хочет.
Vit:
Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь
Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь
Вит в ляшку достаточно.Цитата:
Vit:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни.
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни.
Кстати при настоящем гриппе та же фигня. Может чуть короче, недели 2-3.
А вот прививаться всё равно никто не хочет.
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:45
Цитата:
Ну нашей семье повезло, иммунитет отреагировал спокойно, как на сезонное заболевание. Через 10 дней само прошло, никакх уколов, таблеток. Единственно, как уже говорил, вкус и обоняние долго возвращаются. Никогда раньше при сезонных заболеваниях не было со вкусом проблем.
Vit:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать !
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать !
Ну нашей семье повезло, иммунитет отреагировал спокойно, как на сезонное заболевание. Через 10 дней само прошло, никакх уколов, таблеток. Единственно, как уже говорил, вкус и обоняние долго возвращаются. Никогда раньше при сезонных заболеваниях не было со вкусом проблем.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1522
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 08.02.21 - 10:26
Цитата:
Судя по сообщениям западных СМИ российская вакцина "Спутник" становиться одной из самых востребованной в мире - Австрия, Словения, Германия предоставляют свои медицинские мощности для российской вакцины, а Венгрия зарегистрировала эту вакцину, вернее её товарный знак, у себя и значит , автоматически ЭТО действует на всей территорий Евросоюза. Даже в США среди официальных лиц Белого дома, появились сторонники российской вакцины. Прозвучало предложение, что создателей "Спутника" выдвинут на Нобелевку ( голубая мечта некоторых диктаторов).
Очевидно: практицизм и реальность начинают превалировать над идеологией и некорректной рекламой.
elektron:
прививаться всё равно никто не хочет.
прививаться всё равно никто не хочет.
Судя по сообщениям западных СМИ российская вакцина "Спутник" становиться одной из самых востребованной в мире - Австрия, Словения, Германия предоставляют свои медицинские мощности для российской вакцины, а Венгрия зарегистрировала эту вакцину, вернее её товарный знак, у себя и значит , автоматически ЭТО действует на всей территорий Евросоюза. Даже в США среди официальных лиц Белого дома, появились сторонники российской вакцины. Прозвучало предложение, что создателей "Спутника" выдвинут на Нобелевку ( голубая мечта некоторых диктаторов).
Очевидно: практицизм и реальность начинают превалировать над идеологией и некорректной рекламой.
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