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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40885
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 08:38
Навальному ещё несколько дел помимо ветерана отвечать за клевету. Короче воровство и длинный язык посадили Навального. Ещё пусть радуется что измену родине не пришили. Хотя она на лицо. В другой стране сидел бы уже пожизненно давно. Жалели его в России долго...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6899
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:19
Цитата:
Ну Путин с его комнатой для машинок и складом грязи тоже для кое кого строит
Но видно Кабаева сильно не давила на него)
Цитата:
Не понимаю вашу логику
Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?)) Как умрет сразу все всплывёт,все его делюги а пока копятся дела
И да загуглите дело Путина оно ещё проходило когда ВВ не был президентом Цитата:
Если вы не смотрите тв откуда черпаете инфу чтобы объективно разбираться в вопросах? Из соц сетей? Там также кремль развел сеть своих пропагандистов действующих от лица блогеров
Из нашей газеты? Так тут эта тема сильна не освещается,так отрывками,из своих немецких СМИ? Не уверен что у вас подают эту тему в полном объеме и объективно,у вас такие же пропагандисты сидят) так откуда знаете что Навальный нехороший а Путин хороший ?)
Цитата:
Наверно самое ёмкое описание того что происходит сейчас в российском сетевом и информационном обществе
Пропагандисты перестарались!!
Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент!
Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Раньше я удивлялся ну как у такого авторитарного лидера как Путин столько лет сидящего у власти хватает ума не превращаться в карикатурные наши сраднеазиатские и белорусские диктатуры,с публичными восхвалениями самого себя) а теперь просто выяснилось что там пропаганда была чуть умнее,чуть тоньше,но теперь когда Навальный взбудоражил это болото,полилось оттуда все самое пошлое,избитое смешное)
А началось все я думаю с установки памятника князю Владимиру в Москве) вот прям не раз не понятно.....))
Дальше-больше!
[Исправлено: abaika95, 08.02.2021 - 10:23]
drakon:
Тпк НАН, для токалки, и сына - строил. Быстро надо же
Тпк НАН, для токалки, и сына - строил. Быстро надо же
Ну Путин с его комнатой для машинок и складом грязи тоже для кое кого строит
Но видно Кабаева сильно не давила на него)
Цитата:
elektron:
Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл. Реальные статьи, ограничения, лишения есть?
Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл. Реальные статьи, ограничения, лишения есть?
Не понимаю вашу логику
Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?)) Как умрет сразу все всплывёт,все его делюги а пока копятся дела
И да загуглите дело Путина оно ещё проходило когда ВВ не был президентом Цитата:
elektron:
Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею,
Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею,
Если вы не смотрите тв откуда черпаете инфу чтобы объективно разбираться в вопросах? Из соц сетей? Там также кремль развел сеть своих пропагандистов действующих от лица блогеров
Из нашей газеты? Так тут эта тема сильна не освещается,так отрывками,из своих немецких СМИ? Не уверен что у вас подают эту тему в полном объеме и объективно,у вас такие же пропагандисты сидят) так откуда знаете что Навальный нехороший а Путин хороший ?)
Цитата:
Muad Dib:
Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада
Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада
Наверно самое ёмкое описание того что происходит сейчас в российском сетевом и информационном обществе
Пропагандисты перестарались!!
Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент!
Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Раньше я удивлялся ну как у такого авторитарного лидера как Путин столько лет сидящего у власти хватает ума не превращаться в карикатурные наши сраднеазиатские и белорусские диктатуры,с публичными восхвалениями самого себя) а теперь просто выяснилось что там пропаганда была чуть умнее,чуть тоньше,но теперь когда Навальный взбудоражил это болото,полилось оттуда все самое пошлое,избитое смешное)
А началось все я думаю с установки памятника князю Владимиру в Москве) вот прям не раз не понятно.....))
Дальше-больше!
[Исправлено: abaika95, 08.02.2021 - 10:23]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:35
Цитата:
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина. Все его расследования не имеют никакой юридической ценности. С дворцом Путина Навальный фактически себя угробил как политического оппонента. С таким фейком у него уже не останется сторонников. Кстати посадили его за две условки. Хотя могли намного раньше. Его просто далели. Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
abaika95:
Не понимаю вашу логику Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?))
Не понимаю вашу логику Навальный находит коррупционные составляющие у Путина и за это Навального травят а потом сажают (что его посадили надеюсь вы верите?) И какие тогда могут лишения ? У Путина какие могут быть лишения? Кто на него дело может завести?))
А где ваша логика? Навальный не нашёл ни одну корупционную составляющую у Путина. Все его расследования не имеют никакой юридической ценности. С дворцом Путина Навальный фактически себя угробил как политического оппонента. С таким фейком у него уже не останется сторонников. Кстати посадили его за две условки. Хотя могли намного раньше. Его просто далели. Ведь оппозиционер не может быть вором. А когда его сажают за воровство это значит плохо и давление власти
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 08.02.21 - 10:37
Цитата:
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были. В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане. И народ там всё прекрасно понимает с какой жопы вытащили страну. Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце.
abaika95:
Пропагандисты перестарались!! Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент! Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Пропагандисты перестарались!! Сейчас по России смотрю начались флэшмобы на которые загоняют студентов и рабочих чтобы они с флажками кричали Путин наш президент! Блогеры и музыканты (по велению души естественно) записывают видео где хвалят Путина!!
Почему сейчас? Там всегда флешмобы в поддержку Путина были. В России 90-е были в 10 раз хуже чем тут в Казахстане. И народ там всё прекрасно понимает с какой жопы вытащили страну. Поэтому там всегда будут поддерживать и голосовать за Путина. Даже не смотря на фейковые расследования о дворце.
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