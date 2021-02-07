Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • З-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40885
Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 11:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С провозглашением независимости Казахстану потребовалась помощь МВФ. Вот потому и были на селе разгромлены все совхозы, МТМ, МТС, а в городах партхозноменклатура принялась подминать под себя за копейки все объекты госсобственности. За исключением объектов, приватизированных по особому проекту.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4462
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 11:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем говорилось ещё пятнадцать лет назад, когда можно было общими усилиями претворить в жизнь, когда политику отложили на второй план, в приоритете было экономика,в массовое сознание вложили худой мир без войны. Теперь пожинаем плоды. Карабасы захватили кукольный театр, а куклы робщут из закулисья, папа Карло отправили в изгнание
Профайл Посетить вебсайт
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2176
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 11:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
13
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 13:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откровенно,
прям бомба,
опять наверное этот сайт работать не будет
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1522
Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 13:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Кстати, если кто-то думает, что хозяином АО «Иволга» был Василий Розинов,//


Все сельхозники давным-давно и ТОЧНО знали КТО хозяин ТОО "Иволги".
ТОО"БискоТрейд" шёл след вслед ТОО "Иволги", и при "благополучном" стечении обстоятельств, это был бы очередной крупный и крепко сидящий на шее налоплательщиков, агрохолдинг - но, почему то Биситаеву НЕ ДАЛИ ни одного элеватора ( он на это в "ближнем" кругу высказывал недовольства и в довольно резкой форме - очевидно это доходило до КОЕ КОГО и его отправили в "почётную" сылку - Парламент страны)), хотя Биситаев по партийно-советской номенклатуре был выше по положению нежели Розинов.

[Исправлено: ACROS, 07.02.2021 - 13:58]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2222
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 18:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирония истории: в 1917 году народ отобрал у эксплуататоров землю, средства производства, а через 70 лет "новые капиталисты" отжали тем или иным путём это всё, да ещё и приумноженное, у народа
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1801
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 07.02.21 - 19:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:

висит сайт, безбожно🤷‍♂️
Серые человечки?👤👥
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1522
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: «Прихватизация» по-крупному
Отправлено: 08.02.21 - 09:57
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
народ отобрал у эксплуататоров


Ещё больше ирония: "новыми капиталистами" стали внуки и правнуки этого самого народа ( яркий пример, тому: Егор Тимурович )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS