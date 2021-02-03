Отправлено: - 23:05

elektron:

Вот с чем нельзя не согласиться. То да.

[Исправлено: Muad Dib, 07.02.2021 - 23:08]

Цитата:Люди в интернете, которые питают неприязнь к Навальному, делятся на две основные группы:1. Люди, которые получают большую часть информации из государственных информационных источников.2. Проплаченные интернет тролли.Где-то до 2014 года я сам верил в то, что говорит телепропаганда. Вначале особенно про украинские события (Россия 24, Первый Канал, Вести). Телевизор очень умело создавал образ Путина как мудрого, справедливого управленца, который душой радеет за русский народ.Навальный мелькал в поле новостей, и, признаюсь, телепропаганда также умело формировала из него "западного агента", и подрывала к нему всякий лимит доверия.Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада. Вот целый народ - украинцы в одночасье такими плохими. А если подумать, может Путин просто выступил против целой нации, ради того, чтобы самому усидеть на троне? Целый народ он готов сгноить, что только решились свергнуть такого же как он. Усложнить жизнь миллионам людей, чтобы показать, что вот у них плохо получилось, лишь бы самого Путина не трогали? И как-то постепенно сломалось, рухнул этот тщательно выстроенный образ мудрого и справделивого, и хорошо стали выделяться крысиный профиль, маленькие глаза, и скрытные повадки.Навальный не сразу получил моё доверие. Вот это клеймо "агента Госдепа" к нему хорошо приклеилось и держалось. Он, конечно и сам не скрывает, что довольно прозападный политик. А весь мой мир был построен, что Запад это враг, что не может быть друга, который жмется за руку с президентом США. А ведь собственно не за Америку Навальный, а за её возможности. За миллиардеров, которые не наворовали природных ресурсов, а заработали умом и талантом. За то, что выборы там есть. И зарплаты выше в 10 раз, а воруют меньше. И со временом дошло, что приди он к власти, ничего американцам уступать не будет. Крым не отдаст, и армию не распустит. Потому что он не враг своему народу и умереть и в тюрьму за него пойти готов.