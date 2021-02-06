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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
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За прошедшие сутки 5 февраля в регионе зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Днем ранее было выявлено 83 случая, темп прироста был на уровне 0,8%.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21082
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
#1
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Снижение, это результат вакцинизации.
Аж 99 человек... :lol: :oops:
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
98
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 07.02.21 - 21:46
#2
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Брат переболел бессимптомно в начале января. Где-то через 2 недели заболела мать, потом я. Ну коронавирус трудно спутать с чем-то. Вроде как грипп, температура, но нос не заложен. После 4 дней температуры постепенно отключило обоняние. Вот этот признак самый яркий, потому что от сезонной простуды никогда у меня не пропадал вкус еды. Сидишь, ешь бутерброд с колбасой, а как будто у тебя выключатель на вкус в положени ВЫКЛ. Даже уксус без запаха. Еще лимфоузлы за челюстью воспалились на время болезни. Вкус восстанавливается долго. Мать 2 недели уже как переболела, а вкус все еще чувствует слабо. У меня тоже не восстановился полностью.

Переболеть радости мало. Советую вакцинироваться.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9998
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:08
#3
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Цитата:
Muad Dib:

А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать ! Когда ты кушаешь таблетки все подряд, потому что уже простые всякие аспирины и парацетамолы не помогает . Когда ты по телефону устраивается в больницу. Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь так как медсестра не хочет или не успевает каждому прибежать на дом.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:25
#4
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Цитата:
Vit:
Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь

Вит в ляшку достаточно.Цитата:
Vit:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни.

Кстати при настоящем гриппе та же фигня. Может чуть короче, недели 2-3.
А вот прививаться всё равно никто не хочет.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
98
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 07.02.21 - 22:45
#5
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Цитата:
Vit:
А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни. Когда еще не было то толком не кто не может объяснить, че делать !


Ну нашей семье повезло, иммунитет отреагировал спокойно, как на сезонное заболевание. Через 10 дней само прошло, никакх уколов, таблеток. Единственно, как уже говорил, вкус и обоняние долго возвращаются. Никогда раньше при сезонных заболеваниях не было со вкусом проблем.
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