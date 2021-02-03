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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 20:24
#210
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Цитата:
abaika95:
Ну да ну да,очень удобно совпало

Что совпало? Всё законно и закономерно. Все совпадения и персонажи случайны и вымышлены. 8-) Цитата:
abaika95:
Прям как с Фургалом получилось,

А при чём тут Фургал, сами про папочки писали. Как государством управлять. :lol: Цитата:
abaika95:
Думаю путину сейчас введут запрет на посещение США

Ну пока Путин президент, ничего они не могут. ;-) Цитата:
abaika95:
Ну ей и высказывайте я с ней диалог не веду)

Учту, но форум не личка...
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1999
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 20:58
#211
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Цитата:
abaika95:
Нурбанчик зачем-то упорно тему про Навального и дворец Путина хочет перевести на Назарбаева

На НАНа тему ни кто не переводит :lol: Это в пример того, как строятся быстро резиденции, а не за 10 лет как "дворец" в Геленджике.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин указал все спрятать, но мы нашли, чтобы показать вам.

Интересен Навальный своими сказками.
Показал навальный выписку ЕГРН на земельный участок в коттеджном поселке Николина Гора, где владельцем земельного участка является Российская Федерация.
А что Навальный не в курсе, что все земельные участки на Николиной горе находятся в собственности государства?
То есть эти земли можно только брать в долгосрочную аренду, и выкупить их в частную собственность просто НЕВОЗМОЖНО.
Вот сайт Николиной горы, про что сказывает Навальный, среди которых есть коттеджный поселок «Никологорский» («Коттон Вей» - озвученный в видеосказке навального), выписку из ЕГРН по земельному участку из которого на 7 секунде видео привел сказочник Навальный. Есть там дома на продажу и в аренду. Даже если выкупить дом, то землю выкупить не получится.

Что главное не показал навальный в своей сказке, так это выписки ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости) именно на недвижимость, которую он озвучил в своём видео.
На землю выписку навальный показал, а на недвижимость не показал!
Так что ты Алексей испугался то? Что не показал выписку ЕГРН на недвижимость? Тебе же не сложно, на землю показал, которая априори в частную собственность не продается, а на недвижимость владельцев которой ты описываешь - не показал.

БОльшая часть домов на Николиной горе в собственности юридических лиц построивших и эксплуатирующих коттеджные поселки "Грин Таун», «Корабельные сосны», «Никологорский» («Коттон Вей»), РАПС, «Сосновый бор», «Сосновый остров», «Сосны-1», «Градостроителей СНТ», - И ВНИМАНИЕ - Пансионат «Сосны УПДП» СОСНЫ УПДП - Управление Делами Президента.
Так что навальный не впервой соврал типа законспирировали - конспирировать там нечего, сама Николина Гора как и прилегающая территория - продажа земли в собственность там запрещена со времен СССР. Но купить недвижимость или её арендовать на такой земле можно.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
98
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 22:25
#212
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Вай, какие персонажи, прям ватники набивай :lol:

Скажу уверенно, как только Путин уйдет из политической повестки, его культ развенчают с таким треском, какого не видел Сталин. Никакого величия не будет, сейчас история документируется тысячами страниц в интернете, миллионами видеокамер. Все перегибы, все эти подставные выборы, все эти разворованные бюджеты, все отравленные и застреленные оппоненты, рассоренные братские народы истории будут куда важнее, чем усмеренный дотациями Кавказ. И прекращение огня в Чечне эта заслуга Лебедя, а не Путина.

Кроме шитых белыми нитками дел за Навальным грехов нет. Его позиция по санкциям против России в связи с его отравлением такая: вводите точечные санкции против путинских кошельков. Навальный против глобальных санкций, вроде остановки СП2, которые ударят по кошелькам россиян.

Те ребята, которые говорят про оскорбление ветерана, пусть утруться. Там не было намеренного оскорбления конкретно ветерана. Навальный высказался о группе лиц, которые были в ролике о поправках к конституции. А вот дергать 94 летнего старика на суды, чтобы сыграть карту против политического конурента, это поступок низкопробных людей.

Ну и о смелости и чистоте намерений. Путин засел в бункер на период пандемии, а 90 - 100 летних ветеранов к параду победы "выдерживали" в карантине, чтобы, не дай бог, заразили 68 летнего отца народов В.В. Путина.

Навальный пережил отравление. Вернулся на Родину сразу как окреп, зная, что сядет. Причем совершенно нет никаких перспектив быстрого освобождения, и эти 2,8 года легко перейдут и в 5 лет, и в 10 лет. Суды это спектакль, которые разыгрывают решение из Кремля. Недаром помойки вроде RT пишут о решении суда еще до того, как судья вынесла решение.

[Исправлено: Muad Dib, 07.02.2021 - 22:29]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 22:28
#213
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Цитата:
Muad Dib:
Скажу уверенно, как только Путин уйдет из политической повестки, его культ развенчают с таким треском, какого не видел Сталин

Во ещё один одарённый, речь то вроде не о Путине? ;-)
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
98
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 22:31
#214
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В начале дискуссии такой персонаж Janus говорил про "величие" Путина.

elektron, а я вижу, вы тоже интересный персонаж. Интерсный такой... Воровать у народа это нормально, нечто само собой, даже залихватски патриотично, пока тебя Запад ненавидит. Можно и дворец отгрохать и к пенсионерам в карман залесть под шумок. Ну мелочи такие, чтобы об этом еще думать, написать? Главное погромче орать, что мы победили, а нас все ненавидят. Даже такой негодяй Навальный против Победы. Ну и когда человека под каток целый режим сминает, так отметиться, что вот де, мерзавец, оскорбил святое - ветерана назвал холуем, это мы может, тут как тут, в первым рядах, бросим камень.

[Исправлено: Muad Dib, 07.02.2021 - 22:37]

[Исправлено: Muad Dib, 07.02.2021 - 22:39]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 22:44
#215
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Цитата:
Muad Dib:
а я вижу, вы тоже интересный персонаж.

Да не нужно преувеличений. Цитата:
Muad Dib:
Воровать у народа это нормально

Доказательства есть, или опять, "усы, лапы, хвост" (с)?Цитата:
Muad Dib:
Даже такой негодяй Навальный

Вот с чем нельзя не согласиться. То да.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
98
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 23:05
#216
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Цитата:
elektron:
Вот с чем нельзя не согласиться. То да.


Люди в интернете, которые питают неприязнь к Навальному, делятся на две основные группы:
1. Люди, которые получают большую часть информации из государственных информационных источников.
2. Проплаченные интернет тролли.

Где-то до 2014 года я сам верил в то, что говорит телепропаганда. Вначале особенно про украинские события (Россия 24, Первый Канал, Вести). Телевизор очень умело создавал образ Путина как мудрого, справедливого управленца, который душой радеет за русский народ.

Навальный мелькал в поле новостей, и, признаюсь, телепропаганда также умело формировала из него "западного агента", и подрывала к нему всякий лимит доверия.

Ну я скажу, эти ребята перестарались с их бесконечным потоком нанависти, на который переключилась кремлевская пропаганада. Вот целый народ - украинцы в одночасье такими плохими. А если подумать, может Путин просто выступил против целой нации, ради того, чтобы самому усидеть на троне? Целый народ он готов сгноить, что только решились свергнуть такого же как он. Усложнить жизнь миллионам людей, чтобы показать, что вот у них плохо получилось, лишь бы самого Путина не трогали? И как-то постепенно сломалось, рухнул этот тщательно выстроенный образ мудрого и справделивого, и хорошо стали выделяться крысиный профиль, маленькие глаза, и скрытные повадки.

Навальный не сразу получил моё доверие. Вот это клеймо "агента Госдепа" к нему хорошо приклеилось и держалось. Он, конечно и сам не скрывает, что довольно прозападный политик. А весь мой мир был построен, что Запад это враг, что не может быть друга, который жмется за руку с президентом США. А ведь собственно не за Америку Навальный, а за её возможности. За миллиардеров, которые не наворовали природных ресурсов, а заработали умом и талантом. За то, что выборы там есть. И зарплаты выше в 10 раз, а воруют меньше. И со временом дошло, что приди он к власти, ничего американцам уступать не будет. Крым не отдаст, и армию не распустит. Потому что он не враг своему народу и умереть и в тюрьму за него пойти готов.

[Исправлено: Muad Dib, 07.02.2021 - 23:08]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6898
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 23:09
#217
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Цитата:
elektron:
Что совпало? Всё законно и закономерно. Все совпадения и персонажи случайны и вымышлены

Да ну конечно)
Цитата:
elektron:
А при чём тут Фургал, сами про папочки писали. Как государством управлять.

Ну к тому и разговор,когда надо и выгодно сразу находится дело)
Цитата:
elektron:
Ну пока Путин президент, ничего они не могут.

Могут,до этого санкции вводили же)
Цитата:
Нурбанчик:
Это в пример того, как строятся быстро резиденции, а не за 10 лет как "дворец" в Геленджике.

А ну наши по проще,любят чтобы сразу было,а Путину то одно не то то другое,вот и строят 10 лет)
Цитата:
elektron:
Доказательства есть, или опять, "усы, лапы, хвост" (с

Ещё раз,зайдите в Гугл введите "дело Путина" ещё 90ых годов,там все расписано как он выводил лес на запад взамен на еду, но еда в итоге до прилавков Питера не доходила а доходила она в виде денег в банк "Россия" с акционерами сплошь друзьями Путина и самим Путиным) и самое интересное что "дело Путина" срочно убрали в стол как Путин неожиданно стал президентом ОАО "РФ Россия"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 23:12
#218
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Цитата:
Muad Dib:
1. Люди, которые получают большую часть информации из государственных информационных источников. 2. Проплаченные интернет тролли.

Не смотрю уже как лет 10-ть Российское ТВ. И знаете как то видение ситуации своё имею, так же как и Вы.
Только вот откуда у вас такая уверенность, что всё то правда! Что Навальный чешет, просто удивляет.
Загляните за кулисы Навального, или вам помочь?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6309
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 23:18
#219
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Цитата:
abaika95:
Ещё раз,зайдите в Гугл введите "дело Путина" ещё 90ых годов

Ну будь у меня пару миллионов, я бы тоже всяко чего накидать мог бы в этот гугл.
Реальные статьи, ограничения, лишения есть?
ПС: задайте в тот же гугл - Навальный вор. ;-)
И какое это имеет отношение к дворцу?

[Исправлено: elektron, 07.02.2021 - 18:36]
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