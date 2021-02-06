Отправлено: - 22:25

Vit:

Когда ты уколы сам себе в жопу (извеняюсь) по инету научился и делаешь

Vit:

А какая тут радость. Два месяца . Выкинуть. Из жизни.

Цитата:Вит в ляшку достаточно.Цитата:Кстати при настоящем гриппе та же фигня. Может чуть короче, недели 2-3.А вот прививаться всё равно никто не хочет.