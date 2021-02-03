Отправлено: - 20:58

abaika95:

Нурбанчик зачем-то упорно тему про Навального и дворец Путина хочет перевести на Назарбаева

ПолиграфЪ Боярышников:

Путин указал все спрятать, но мы нашли, чтобы показать вам.

Цитата:На НАНа тему ни кто не переводитЭто в пример того, как строятся быстро резиденции, а не за 10 лет как "дворец" в Геленджике.Цитата:Интересен Навальный своими сказками.Показал навальный выписку ЕГРН на земельный участок в коттеджном поселке Николина Гора, где владельцем земельного участка является Российская Федерация.А что Навальный не в курсе, что все земельные участки на Николиной горе находятся в собственности государства?То есть эти земли можно только брать в долгосрочную аренду, и выкупить их в частную собственность просто НЕВОЗМОЖНО.Вот сайт, про что сказывает Навальный, среди которых есть коттеджный поселок «Никологорский» («Коттон Вей» - озвученный в видеосказке навального), выписку из ЕГРН по земельному участку из которого на 7 секунде видео привел сказочник Навальный. Есть там дома на продажу и в аренду. Даже если выкупить дом, то землю выкупить не получится.Что главное не показал навальный в своей сказке, так это выписки ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости) именно на недвижимость, которую он озвучил в своём видео.На землю выписку навальный показал, а на недвижимость не показал!Так что ты Алексей испугался то? Что не показал выписку ЕГРН на недвижимость? Тебе же не сложно, на землю показал, которая априори в частную собственность не продается, а на недвижимость владельцев которой ты описываешь - не показал.БОльшая часть домов на Николиной горе в собственности юридических лиц построивших и эксплуатирующих коттеджные поселки "Грин Таун», «Корабельные сосны», «Никологорский» («Коттон Вей»), РАПС, «Сосновый бор», «Сосновый остров», «Сосны-1», «Градостроителей СНТ», - И ВНИМАНИЕ - Пансионат «Сосны УПДП»УПДП - Управление Делами Президента.Так что навальный не впервой соврал типа законспирировали - конспирировать там нечего, сама Николина Гора как и прилегающая территория - продажа земли в собственность там запрещена со времен СССР. Но купить недвижимость или её арендовать на такой земле можно.