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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6304
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 20:24
#210
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Цитата:
abaika95:
Ну да ну да,очень удобно совпало

Что совпало? Всё законно и закономерно. Все совпадения и персонажи случайны и вымышлены. 8-) Цитата:
abaika95:
Прям как с Фургалом получилось,

А при чём тут Фургал, сами про папочки писали. Как государством управлять. :lol: Цитата:
abaika95:
Думаю путину сейчас введут запрет на посещение США

Ну пока Путин президент, ничего они не могут. ;-) Цитата:
abaika95:
Ну ей и высказывайте я с ней диалог не веду)

Учту, но форум не личка...
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1999
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 20:58
#211
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Цитата:
abaika95:
Нурбанчик зачем-то упорно тему про Навального и дворец Путина хочет перевести на Назарбаева

На НАНа тему ни кто не переводит :lol: Это в пример того, как строятся быстро резиденции, а не за 10 лет как "дворец" в Геленджике.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин указал все спрятать, но мы нашли, чтобы показать вам.

Интересен Навальный своими сказками.
Показал навальный выписку ЕГРН на земельный участок в коттеджном поселке Николина Гора, где владельцем земельного участка является Российская Федерация.
А что Навальный не в курсе, что все земельные участки на Николиной горе находятся в собственности государства?
То есть эти земли можно только брать в долгосрочную аренду, и выкупить их в частную собственность просто НЕВОЗМОЖНО.
Вот сайт Николиной горы, про что сказывает Навальный, среди которых есть коттеджный поселок «Никологорский» («Коттон Вей» - озвученный в видеосказке навального), выписку из ЕГРН по земельному участку из которого на 7 секунде видео привел сказочник Навальный. Есть там дома на продажу и в аренду. Даже если выкупить дом, то землю выкупить не получится.

Что главное не показал навальный в своей сказке, так это выписки ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости) именно на недвижимость, которую он озвучил в своём видео.
На землю выписку навальный показал, а на недвижимость не показал!
Так что ты Алексей испугался то? Что не показал выписку ЕГРН на недвижимость? Тебе же не сложно, на землю показал, которая априори в частную собственность не продается, а на недвижимость владельцев которой ты описываешь - не показал.

БОльшая часть домов на Николиной горе в собственности юридических лиц построивших и эксплуатирующих коттеджные поселки "Грин Таун», «Корабельные сосны», «Никологорский» («Коттон Вей»), РАПС, «Сосновый бор», «Сосновый остров», «Сосны-1», «Градостроителей СНТ», - И ВНИМАНИЕ - Пансионат «Сосны УПДП» СОСНЫ УПДП - Управление Делами Президента.
Так что навальный не впервой соврал типа законспирировали - конспирировать там нечего, сама Николина Гора как и прилегающая территория - продажа земли в собственность там запрещена со времен СССР. Но купить недвижимость или её арендовать на такой земле можно.
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