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≡ Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина
Отправлено: 07.02.21 - 12:29
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Гражданам Казахстана разрешается пересечение госграницы не более одного раза в 30 суток. Но здесь также есть свои исключения. Новые правила пересечения государственной границы опубликовала Погранслужба Комитета национальной безопасности
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7214
Re: Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во...
Отправлено: 07.02.21 - 12:29
#1
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Когда возобновят железнодорожное сообщение с Россией?
С Беларусью с 8-го числа поезда пойдут.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6304
Re: Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во...
Отправлено: 07.02.21 - 19:13
#2
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Да какие то непонятные полумеры. В городе частный бизнес шерстят, работать не дают. А Египты, концерты пожалуйста? В то же время студент не может два раза в месяц съездить домой и обратно?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
9
Re: Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во...
Отправлено: 07.02.21 - 20:12
#3
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Что то ничего не понял , можно в РФ на личном транспорте или нет? И что для этого надо?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7214
Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина
Отправлено: 07.02.21 - 20:46
#4
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
можно в РФ на личном транспорте или нет?

Так вроде на личном и можно было, НО ПО ПОВОДУ!
Как пишет сегодня народ, который пытается проехать или звонит на границу, у нас как всегда: каждая смена на Кайраке трактует по своему любые распоряжения.
Одни говорят, что проехать можно только имея ОСНОВАНИЯ (лечение, близкие родственники, пмж), НО теперь раз в 30 дней ( до этого было раз в 90)
Другие говорят, РК выпускает всех, Россия пустит не каждого, а только по тем же причинам (см.выше).
Единственное пока послабление, это 30 дней.

Цитата:
elektron:
В то же время студент не может два раза в месяц съездить домой и обратно?

Студенты богатые, им только летать можно!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9997
Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина
Отправлено: 07.02.21 - 21:01
#5
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Непонятно. Я вчера проходит , тип просился со мной поехать. . Я отказал. Чет не получилось у него пешком. . Нужно уточнять. Было 6 февраля.
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