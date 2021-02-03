Отправлено: - 19:48

гражданин СССР:

Да, пытался... Потом понял - бесполезно. У тебя, молодой человек, совсем нет жизненного опыта, скудные познания в истории, но очень высокое самомнение и хамство

гражданин СССР:

Так что, извини, не веду дискуссии с глупыми амбициозными недорослями

Нурбанчик:

Не то что здесь за 2 месяца управились (смотреть с 30 секунды):

elektron:

А ну да как же я мог забыть?! "убойные" улики.

elektron:

Турецкий поток уже введён в работу и северный 2 тоже рано или поздно введут. И уйдут барыши

Цитата:Ну сказать по честному ты перечислил все свои "достоинства" но при этом ты ещё и старый и как говорится старость к тебе пришла одна без мудрости и ума)Цитата:И при этом 5 постов подряд продолжаешь это делать)Все ладно я понял тебя,слился как ёршикМожешь не отвечать чтобы не потерять лицо,отвечу если хоть одну достойную мысль увижу у тебя) оооочень редко наверно это будетЦитата:Нурбанчик зачем-то упорно тему про Навального и дворец Путина хочет перевести на Назарбаева,у тебя какие то проблемы с ним из России?) Вроде как о другом сейчас речь или ты так хочешь показать что у нас такие же воры как у вас? Да никто не спорит,наши только не строят из себя поднимаетелесколен и защитников страны от западных агрессоров при этом захватывая целые полуострова)Цитата:Ну так-то за эти улики,человека на 3.5 года усадили,и пропондоны часами вещают что это не дворец а частный отель и да питерский период Путина ловко обошли стороной и никто так и не комментирует))Цитата:Ну не факт не факт,Байден хоть и старый но злопамятный,сделает всё чтобы насолить России по крупному за 4 года,вон и новые санкции против российских чиновников уже обсуждают)