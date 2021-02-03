Нурбанчик: что Валенса был осведомителем госбезопасности.
Был осведомителем спецслужб и при этом боролся против коммунистического режима причем очень результативно Ну что тут скажешь Христаматийную Историю Гапона никто не отменял Гапон тоже был агентом охранки,реализовывал программу Зубатова (зубатовщина) управляемого рабочего движения или управляемый протест,вывел людей по заданию охранки,людей расстреляли (провал общей работы различных служб) после чего агент Гапон очень разочаровался в своей деятельности И после переезда в Европу стал почти профи революционером История Азефа тоже показательна,профессиональный провокатор который работал на охранку и при этом сливал всю инфу террористам Даже есть некие данные что Коба (Сталин) был агентом охранки и вышел в итоге из под контроля Просто очень опасно когда агент умнее своих нанимателей и начинает вести уже свою игру Лех Валенса наверно как раз из таких людей Был и агентом и делал свое дело Цитата:
Нурбанчик: Навальный это не история, Навальный - игрушка в руках политиков, и если он останется в истории, то как разменная монета политического накала между США и Россией.
Ну не знаю Все 10ые годы во внутренней политике России это эпоха Навального ! Начиная от болотных протестов и кончая его отравлением это супер новейшая история которую будут изучать в учебниках
Ещё 9 лет назад люди и без Навального знали чей это дворец! Как говорится YouTube помнит всё..., это вам не история какая-нибудь! Спустя столько лет видео нашло своих зрителей! Не пустили ребят на аква-дискотеку...))))))))))
Мне жаль небосвод этот синий, Жаль землю и жизни осколки. Мне страшно, что сытые свиньи Страшней, чем голодные волки. И. Губерман
Да, пытался... Потом понял - бесполезно. У тебя, молодой человек, совсем нет жизненного опыта, скудные познания в истории, но очень высокое самомнение и хамство. Так что, извини, не веду дискуссии с глупыми амбициозными недорослями
ПолиграфЪ Боярышников: Ещё 9 лет назад люди и без Навального знали чей это дворец! Как говорится YouTube помнит всё..., это вам не история какая-нибудь! Спустя столько лет видео нашло своих зрителей!
Видео нашло вас?! Поздравляю! Где там Дворец Путина то?! А эти охранники ЧОП вместе со своим руководителем типа Васи из Геленджика, это сотрудники ФСБ что ли? Типа сотрудники ФСБ, что даже разрешили себя снимать и это попало в ютуб. ПолиграфЪ Боярышников, вы что принимали и сколько, чтоб выложить это видео? Самое оригинальное в конце видео, - типа приехала полиция (на момент съемки это была еще милиция) и всех отпустила восвояси
Не строятся президентские резиденции по 10-15 лет, если на то пошло, при этом Олимпиаду в Сочи построили за 6 лет, а тут какой-то Дворец за 10 лет осилить не могут Стыдоба да и только! Не то что здесь за 2 месяца управились (смотреть с 30 секунды): https://www.youtube.com/watch?v=UPMU61frc0Q&feature=emb_title
А ну да как же я мог забыть?! "убойные" улики. Цитата:
abaika95: Навального выдвинули на нобелевскую премию мира Все к этому и шло
Давно так не смеялся Странно как ещё Украина до подобного не додумалась? Ведь это именно они остаются потихоньку с носом. Турецкий поток уже введён в работу и северный 2 тоже рано или поздно введут. И уйдут барыши халявные за транзит, до прыгались, так сказать. Им теперь терять нечего. Правда Зеленский чтот ниже травы, тише воды - невидно и не слышно, жив вообще ещё?
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