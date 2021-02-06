Отправлено: - 16:56

ПолиграфЪ Боярышников:

Да саженцы можно завезти с южных областей! Наши питомники по любому хромают на обе ноги!

Цитата:А лунки ломами будут долбить ВЧКушка и акиматовские? Выдать им по телогрейке и строительным варежкам!Хромают сантехники после получки, а в питомниках предостаточно разных саженцев, причем недорого. А главное районированные для нашего климата. Проблема то не в материале, а в том, что без ухода не приживаются прутики.