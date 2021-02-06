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≡ Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
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По его словам, экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте Президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1520
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 07.02.21 - 12:57
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
а им лишь бы ляпнуть.


И, тут Остапа понесло: зарплата на двоих - 500 00 тенге; цена обеда в Алма-Ате -500 тенге; две коровы свободно прокормят всю семью;

У нас действительно: 22 марта ещё ЗИМА с морозами под 20-25 градусов с метелями и буранами. Прав был Булка Бакауов - экс-аким Павлодарской области, предлагавший перенести празднование Наурыз, в северных регионах, перенести на более тёплое время. И организаторам легче и самое главное: народу праздновать и гулять КОМФОРТНО.
НО, к сожалению не успел: посадили.
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
228
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 07.02.21 - 16:15
#16
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А почему нет?
и действительно..все есть предпосылки, дойти к заветной цели...и саженцы можно варварски наковырять в питомниках..труженики получают спецодежду и шансовый инструмент...главное желание и искорка в глазах :lol: блин, чуть не забыл...обязательно нужен флешмоб ;-) ну и без ТикТокеров не обойтись в этом действе :-P

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 07.02.2021 - 16:20]
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
107
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 07.02.21 - 16:39
#17
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
дойти к заветной цели...и саженцы можно варварски наковырять в питомниках..т


Да саженцы можно завезти с южных областей! Наши питомники по любому хромают на обе ноги!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7213
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 07.02.21 - 16:56
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да саженцы можно завезти с южных областей! Наши питомники по любому хромают на обе ноги!

А лунки ломами будут долбить ВЧКушка и акиматовские? Выдать им по телогрейке и строительным варежкам! ;-)
Хромают сантехники после получки, а в питомниках предостаточно разных саженцев, причем недорого. А главное районированные для нашего климата. Проблема то не в материале, а в том, что без ухода не приживаются прутики.
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