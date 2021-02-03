Отправлено: - 15:54

Нурбанчик:

что Валенса был осведомителем госбезопасности.

Нурбанчик:

Навальный это не история, Навальный - игрушка в руках политиков, и если он останется в истории, то как разменная монета политического накала между США и Россией.

Цитата:Был осведомителем спецслужб и при этом боролся против коммунистического режима причем очень результативноНу что тут скажешьХристаматийную Историю Гапона никто не отменялГапон тоже был агентом охранки,реализовывал программу Зубатова (зубатовщина) управляемого рабочего движения или управляемый протест,вывел людей по заданию охранки,людей расстреляли (провал общей работы различных служб) после чего агент Гапон очень разочаровался в своей деятельностиИ после переезда в Европу стал почти профи революционеромИстория Азефа тоже показательна,профессиональный провокатор который работал на охранку и при этом сливал всю инфу террористамДаже есть некие данные что Коба (Сталин) был агентом охранки и вышел в итоге из под контроляПросто очень опасно когда агент умнее своих нанимателей и начинает вести уже свою игруЛех Валенса наверно как раз из таких людейБыл и агентом и делал свое делоЦитата:Ну не знаюВсе 10ые годы во внутренней политике России это эпоха Навального !Начиная от болотных протестов и кончая его отравлением это супер новейшая история которую будут изучать в учебниках