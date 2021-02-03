Цитата:
Нурбанчик:
что Валенса был осведомителем госбезопасности.
Был осведомителем спецслужб и при этом боролся против коммунистического режима причем очень результативно
Ну что тут скажешь
Христаматийную Историю Гапона никто не отменял
Гапон тоже был агентом охранки,реализовывал программу Зубатова (зубатовщина) управляемого рабочего движения или управляемый протест,вывел людей по заданию охранки,людей расстреляли (провал общей работы различных служб) после чего агент Гапон очень разочаровался в своей деятельности
И после переезда в Европу стал почти профи революционером
История Азефа тоже показательна,профессиональный провокатор который работал на охранку и при этом сливал всю инфу террористам
Даже есть некие данные что Коба (Сталин) был агентом охранки и вышел в итоге из под контроля
Просто очень опасно когда агент умнее своих нанимателей и начинает вести уже свою игру
Лех Валенса наверно как раз из таких людей
Был и агентом и делал свое дело
Цитата:
Нурбанчик:
Навальный это не история, Навальный - игрушка в руках политиков, и если он останется в истории, то как разменная монета политического накала между США и Россией.
Ну не знаю
Все 10ые годы во внутренней политике России это эпоха Навального !
Начиная от болотных протестов и кончая его отравлением это супер новейшая история которую будут изучать в учебниках