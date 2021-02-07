Отправлено: - 15:39

Vit:

Может давайте дружно все будем воравать. Каждый у своего работодателя

[Исправлено: abaika95, 07.02.2021 - 15:40]

Цитата:ТьфуВита с драконом спуталНе смотрел на ник а чисто на стилистику комента))