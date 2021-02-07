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≡ "НГ" вновь приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов. Что это за проект?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40883
"НГ" вновь приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов. Что это за проект?
Отправлено: 07.02.21 - 15:20
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9994
Re: "НГ" вновь приглашает к сотрудничеству гражданских...
Отправлено: 07.02.21 - 15:20
#1
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Цитата:
что немаловажно - получать за них гонорары

Так сколько бабосиков вы будите платить? За гражданскую позицию? Юджин уже гоняет на новой вмв? Или Елена на белом мерсе? Может ну его нафиг эту гражданскую позицию, толку от нее. Одни проблемы. Может давайте дружно все будем воравать. Каждый у своего работодателя )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6894
"НГ" вновь приглашает к сотрудничеству гражданских журналистов. Что это за проект?
Отправлено: 07.02.21 - 15:39
#2
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Цитата:
Vit:
Может давайте дружно все будем воравать. Каждый у своего работодателя

Тьфу
Вита с драконом спутал
Не смотрел на ник а чисто на стилистику комента))

[Исправлено: abaika95, 07.02.2021 - 15:40]
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
104
Re: "НГ" вновь приглашает к сотрудничеству гражданских...
Отправлено: 07.02.21 - 15:58
#3
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Цитата:
Vit:
Может давайте дружно все будем воравать. Каждый у своего работодателя )


Кстати о звонках через спутник...возможно таким вот образом иподзараба́тывали, и были в доле журналисты?))))))))))))))
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