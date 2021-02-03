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abaika95:

Навального выдвинули на нобелевскую премию мира Все к этому и шло Российская власть делает и сделала всё чтобы из никому не нужного рядового оппика произвести Манделу

abaika95:

Самое интересное впереди История вершится на наших глазах

Цитата:Навального не первый раз выдвигают номинантом на Нобелевскую премию мира, но пока-что безрезультатно, так как в Нобелевском комитете в большинстве своем присутствуют адекватные люди, но "большая" политика может внести свои коррективы.На этот раз на Нобелевскую премию мира Навального выдвинул Лех Валенса, имеющий такое право на выдвижение номинантов, так как сам является лауреатом Нобелевской премии мира, которую получил в 1983 году за поддержку прав рабочих Польши борясь с коммунистическим режимом...18 февраля 2016 года польский государственный Институт национальной памяти (ИНП) заявил об обнаружении пакета с документами, подтверждавшими сотрудничество Валенсы со Службой безопасности ПНР. Документы, относящиеся к 1970—1976 годам, были переданы ИНП вдовой недавно умершего бывшего министра внутренних дел Польской Народной республики генерала Чеслава Кищака. Досье состояло из двух папок: «личного дела» на 90 страницах, включавшего написанное от руки согласие на сотрудничество со Службой безопасности, подписанное Лех Валенса — «Болек» и рукописные расписки в получении денег, а также «отчёты о работе» на 279 страницах с многочисленными донесениями Болека и отчетами кураторов из спецслужб о встречах с ним. Как сообщил руководитель Института Лукаш Каминский, подлинность обнаруженных документов была подтверждена экспертом-архивистом. Позже Краковский Институт судебных экспертиз подтвердил подлинность документов, свидетельствующих о том, что Валенса был осведомителем госбезопасности.Цитата:История давно происходит на наших глазах, начиная с падения Берлинской стены, развала СССР и появлением независимых государств - бывших республик СССР. Возвращение Крыма в состав России - новейшая История. Навальный это не история, Навальный - игрушка в руках политиков, и если он останется в истории, то как разменная монета политического накала между США и Россией.