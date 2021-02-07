Отправлено: - 13:37

ladas:

Почему нельзя оставить всё как раньше с выходом в переднюю дверь? Люди привыкли - выходишь даёшь деньги водителю или прикладываешь карточку и всё никаких проблем.

Цитата:Да потому что документ, подтверждающий проезд (билет), нужен во время проезда, а не после него. Но заморочки с дверьми - это только в Кустанае. В Челябинске никто не париться кто в какую дверь зашел, даже если нет кондуктора. Зашел в маршрутку (иногда в троллейбус) - подошел к водителю, оплатил проезд. Вышел в удобную дверь.