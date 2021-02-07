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≡ "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40882
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 11:08
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Водители начали свое видео с извинений перед костанайцами, а затем высказали свои претензии и требования по отношению к новой системе оплаты.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
94
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 12:56
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Пусть возят частники, выполняют условия, а акимат при обосновании будет дотировать.

Вы понимаете что сказали. Для того чтобы частники работали с прибылью, а водители не получали по 60 000 тенге и покупали новые автобусы, каждый кстати не менее 20 лимонов, они должны сделать Вам Европейские тарифы, например 10 фунтов, 4000 тенге поездка. Как бы вы взвыли. Есть области экономики где частный сектор всегда убыточен, одна из них это пассажирский транспорт. Поэтому во всех капиталистических станах, городской и междугородный автобусный транспорт МУНИЦИПАЛЬНЫЙ или живет на субсидии от государства. И субсидии таковы что позволяют покпать новый транспорт. А не те подачки что готов дать наш аккимат. Вы последний раз когда новый атобус в городе видели. И я не видел, никогда.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13668
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:00
#31
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Цитата:
abaika95:
тягаться с копеечным проездом в маршрутке

Но стоимость проезда в маршрутках всегда была выше, почему-то. Кстати, в Челябинске некоторые "маршрутские" маршруты закупили небольшие автобусы типа ПАЗиков.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
94
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 13:00
#32
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так кто водителям запрещает организовать и выбрать между водителями профсоюзного активиста

А зачем нужна отдельная структура. Если Вы про независимый профсоюз, то давайте посмотрим водитель заключает договор где его ОБЯЗЫВАЮТ войти в профсоюз предприятие. Водитель подписал ДОГОВОР. но в нем разве есть валидатор, там общие выражения. Если что они сейчас разорвут эти договора, вы за руль сядете, нет врят ли.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
94
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 13:03
#33
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Цитата:
Victor Yang:

Вы ездили в пазиках в Челябинске. Где водила неизвестно кто из Средней Азии. Грязь и т.д. Или нормальный муниципальный транспорт, где каждый раз убираются, там чисто и приятно ездить. Кстати цена меньше.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1800
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:05
#34
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Цитата:
abaika95:

Субсидировать парки, которые соответствуют всем требованиям, без протаскивания "своих", у которых кроме маршрута ничего за душой.
Своя база, свои автобусы-муниципальная поддержка, фиксированная оплата, валидатор и т.п.
Всё остальное-маршрутки, без каких-либо субсидий. Вряд ли там оплата будет меньше.
Валидатор могут, конечно, не ставить...а вот кассовый, от налогового кодекса раньше их акимат уводил), но маршрутки тут расклад другой) без кассы никак🤷‍♂️
Из огня да в полымя 8-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13668
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:06
#35
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Цитата:
Janus:
Вы понимаете что сказали.

Я понимаю что сказал. Я сказал что власти будут ДОТИРОВАТЬ необходимые суммы перевозчику. Так же как это делают в частных детских садах - родители платят только за еду детей (в районе 15 тыс сейчас), а власти хозяевам садов дотируют на всё остальное - это более 20 тыс тенге. С транспортом то же самое. Если нормальная стоимость 166 тенге, то с пассажира можно брать 80-100, а остальное - от государства. Создание муниципального транспорта влечёт за собой несравнимо большие затраты - от создания целого ведомства в акимате до организации ремонта техники. И это будет очень громоздкая система, в отличие от небольших частников.
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
586
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:06
#36
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1. Поменять систему оплаты водителям (месячная зп).
2. Набрать контроллеров в АлемПэй и операторов в службу поддержки, если не сделали это.
3. Установить 2 валидатора (в середине и впереди автобуса), чтобы пассажир мог с любых дверей зайти, неспеша оплатить. В случае отсутствия карты, заплатить 150 тнг водителю и получить бумажный билет.
4. Контроллеры на любых остановках будут заходить и проверять оплату с помощью терминала.
5. После как посчитают доходы и расходы, субсидировать и выдать кредиты на закупку новых больших автобусов как в Астане, Алматы.

[Исправлено: arman_kst, 07.02.2021 - 13:10]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7211
"Понять, простить и поддержать!" - ролик, в котором костанайские водители обещают не выйти на линию, распространяют в социальных сетях
Отправлено: 07.02.21 - 13:12
#37
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Цитата:
Janus:
Есть области экономики где частный сектор всегда убыточен, одна из них это пассажирский транспорт.

Не соглашусь, лет 15 назад, частники покупали автобусы, да не новые, пригоняли шрот из европы, но вполне приличного состояния. И денег хватало всем... и водителям, и хозяевам. Вполне приемлемый для населения тариф был достаточен. Теперь ситуация скорее всего из-за общего обнищания народа, роста цен на всё...когда всё уходит на пожрать, непомерный курс валюты из-за которого не могут купить автобусы и дорожающие запчасти, топливо.
Муниципальный транспорт в Костанае уже не вернуть... у чиновников не хватит ни умений, ни власти, ни возможности.Похерили в свое время все автопарки, троллейбусный парк...растащили по родственникам за копейки. Пожинайте горе-руководители плоды.
Они же хотят урвать здесь и сейчас. Муниципальный транспорт - это вложение на года.... дохода не будет, а геморроя выше крыше. В городе завод есть, якобы выпускающий даже автобусы...Но ни одного местного автобуса нет на маршрутах. Парадокс или просто неэффективность временщиков, которые сегодня в кресле, завтра в тюрьме. О народе думать некогда...
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
94
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 13:13
#38
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Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
Victor Yang:
Я сказал что власти будут ДОТИРОВАТЬ необходимые суммы перевозчику

И сколько они будут ДОТИРОВАТЬ, вы уточняли. Пока наш аккимат планирует выплатить только разницу по льготникам. Вот бы сказали что аккимат затратить таки е то суммы для приобретения нового транспорта и т.д. А пока только обещалки. Дотировать будем потом, или не будем помотрим, а возите сейчас как хотите.
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Janus
* Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
94
Re: "Понять, простить и поддержать!" - ролик, в...
Отправлено: 07.02.21 - 13:18
#39
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Цитата:
Victor Yang:
Создание муниципального транспорта влечёт за собой несравнимо большие затраты - от создания целого ведомства в акимате до организации ремонта техники. И это будет очень громоздкая система, в отличие от небольших частников.

Есть структуры которые ЖИЗНЕННО необходимы городам, и муниципальный траспорт это один из них. Власть отказалась его поддерживать и что имеем в итоге.
1. Старые автобусы.
2. Уничтожение троллейбусного траспорта (был такой в Костанае кто не знает)
3. Проблемы с набором водителей.
Может акимату убрать ненужные структуры, вроде тех кто поддерживает типа их имидж, и ставит никому не нужные памятники структуры и занимается болтологиями, а создать именно то что нужно для существования города.
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