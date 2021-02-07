Отправлено: - 13:12

Janus:

Есть области экономики где частный сектор всегда убыточен, одна из них это пассажирский транспорт.

Цитата:Не соглашусь, лет 15 назад, частники покупали автобусы, да не новые, пригоняли шрот из европы, но вполне приличного состояния. И денег хватало всем... и водителям, и хозяевам. Вполне приемлемый для населения тариф был достаточен. Теперь ситуация скорее всего из-за общего обнищания народа, роста цен на всё...когда всё уходит на пожрать, непомерный курс валюты из-за которого не могут купить автобусы и дорожающие запчасти, топливо.Муниципальный транспорт в Костанае уже не вернуть... у чиновников не хватит ни умений, ни власти, ни возможности.Похерили в свое время все автопарки, троллейбусный парк...растащили по родственникам за копейки. Пожинайте горе-руководители плоды.Они же хотят урвать здесь и сейчас. Муниципальный транспорт - это вложение на года.... дохода не будет, а геморроя выше крыше. В городе завод есть, якобы выпускающий даже автобусы...Но ни одного местного автобуса нет на маршрутах. Парадокс или просто неэффективность временщиков, которые сегодня в кресле, завтра в тюрьме. О народе думать некогда...