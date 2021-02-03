Отправлено: - 12:58

elektron:

Я не в курсе. Может и есть, почему то никого не интересует

elektron:

А Шрёдер тоже соучредитель, вот же приклеился из неоткуда

elektron:

Доказательства в студию.

Цитата:Навального у вас там нет,иначе давно бы все вскрылось)) плохо это?Цитата:Ну тут понятное дело,купили человека) Цитата:Полуторачасовой фильм(Навального),и ещё куча статей (не от Навального) и ещё куча расследований (не от Навального) про то как вице-мэр Путин промышлял в Питере) много че понаписано но народ не верит,точнее кто-то не хочет чтобы народ верил)