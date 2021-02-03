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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40882
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
55
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 14:25
#180
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Цитата:
abaika95:
Весь мир знает что российская империя была агрессор и союз агрессор и Россия сейчас, страна агрессор Весь мир знает одни россияне не знают Учебники за 9 класс почитали и думают вумные как утки) Мозг съеденный кремлевской пропагандой в действии!

Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))

[Исправлено: Gljuk, 06.02.2021 - 14:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10938
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 14:37
#181
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10938
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:10
#182
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
102
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:12
#183
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10938
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:17
#184
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10938
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:24
#185
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10938
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:53
#186
Комментарий удален модератором.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 16:48
#187
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Алексей Навальный не скоро уедет в колонию из СИЗО Матросская тишина — а отправится на этап уже с приговором в 12 лет. В ближайшее время по делу об оскорблении 94-летнего ветерана, которого он сегодня в суде назвал «куклой» (то есть человеком, который ничего не соображает), а ранее «холуём», ему предъявят уголовное обвинение — и там срок «до пяти лет», если дело переквалифицируют — прямо в ходе судебного заседания. Он никак не ожидал, что всё повернётся так — отсюда и странные выражения лица (радость совсем пропала, сплошной страх, как и у его сторонников, которые сами почему-то пишут о страхе на редкость сильного и уверенно спокойно действующего государства). В итоге вместо массовой поддержки Навальный уже получает массовое осуждение за ветерана. И это факт. Почитайте, что пишут в соцсетях простые люди. «Посадить навсегда американского прихвостня». И это самая мягкая формулировка.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 16:55
#188
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Выбор всегда есть, его не может не быть.
Кто что выбрал, то и получил.
А в принципе всё просто -
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21081
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 17:20
#189
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Цитата:
abaika95:
У нас двойное гражданство запрещено,так что никто ты

Я знаю, что я - никто... ;-) :-(
И звать меня - никак... ;-)

[Исправлено: drakon, 06.02.2021 - 17:22]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 17:42
#190
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Вот усы лапы хвост :lol:
Доки так сказать. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6890
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 12:58
#191
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Цитата:
elektron:
Я не в курсе. Может и есть, почему то никого не интересует

Навального у вас там нет,иначе давно бы все вскрылось)) плохо это?
Цитата:
elektron:
А Шрёдер тоже соучредитель, вот же приклеился из неоткуда

Ну тут понятное дело,купили человека) Цитата:
elektron:
Доказательства в студию.

Полуторачасовой фильм(Навального),и ещё куча статей (не от Навального) и ещё куча расследований (не от Навального) про то как вице-мэр Путин промышлял в Питере) много че понаписано но народ не верит,точнее кто-то не хочет чтобы народ верил)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6890
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 13:00
#192
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Цитата:
гражданин СССР:
Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))

Ну у меня хотя бы перлы есть а у тебя Шура одни гыы-мыы-пыы и смех***чки)Цитата:
drakon:
Я знаю, что я - никто... И звать меня - никак..

Ну наконец то дошло до человека
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6890
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 13:12
#193
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Навального выдвинули на нобелевскую премию мира
Все к этому и шло
Российская власть делает и сделала всё чтобы из никому не нужного рядового оппика произвести Манделу
Раньше казалось что Навальный проект кремля (кстати пропондоны активно расскачивают эту теорию дабы у людей поссеять сомнение)
Была теория что ФСБ его возвысило чтобы получать огромное финансирование на борьбу с ним по всей стране (не зря фбк везде свои отделения открыли) и через эти же фбк убирать неугодных чинуш (аля акунинский статский советник и История дегаева)
Но что-то очень тонкая игра в Гапона получилось
Если таким образом хотели свести на нет либеральные митинги,иногда мол кидаем кость,народ хавает,возмущается,спускает пар и так до следующей кости
То сейчас кости стали очень и очень острые
Подставить всю службу ФСБ
Выставить Путина на смех
Чтобы получить порцию очередных санкций?
Как-то очень спорно
Либо Гапон как и настоящий исторический Гапон решил что он сам с усам и повел свою игру
Но того гапона задушила охранка повесив на двери финской дачи
С этим уже так нельзя
Самое интересное впереди
История вершится на наших глазах
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