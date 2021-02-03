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Суд отправил Алексея Навального в колонию
Суд отправил Алексея Навального в колонию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40882
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 55
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 14:25
Цитата:
Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))
[Исправлено: Gljuk, 06.02.2021 - 14:40]
abaika95:
Весь мир знает что российская империя была агрессор и союз агрессор и Россия сейчас, страна агрессор Весь мир знает одни россияне не знают Учебники за 9 класс почитали и думают вумные как утки) Мозг съеденный кремлевской пропагандой в действии!
Весь мир знает что российская империя была агрессор и союз агрессор и Россия сейчас, страна агрессор Весь мир знает одни россияне не знают Учебники за 9 класс почитали и думают вумные как утки) Мозг съеденный кремлевской пропагандой в действии!
Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))
[Исправлено: Gljuk, 06.02.2021 - 14:40]
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 14:37
Комментарий удален модератором.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:10
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 102
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:12
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:17
Комментарий удален модератором.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:24
Комментарий удален модератором.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 15:53
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 16:48
Алексей Навальный не скоро уедет в колонию из СИЗО Матросская тишина — а отправится на этап уже с приговором в 12 лет. В ближайшее время по делу об оскорблении 94-летнего ветерана, которого он сегодня в суде назвал «куклой» (то есть человеком, который ничего не соображает), а ранее «холуём», ему предъявят уголовное обвинение — и там срок «до пяти лет», если дело переквалифицируют — прямо в ходе судебного заседания. Он никак не ожидал, что всё повернётся так — отсюда и странные выражения лица (радость совсем пропала, сплошной страх, как и у его сторонников, которые сами почему-то пишут о страхе на редкость сильного и уверенно спокойно действующего государства). В итоге вместо массовой поддержки Навальный уже получает массовое осуждение за ветерана. И это факт. Почитайте, что пишут в соцсетях простые люди. «Посадить навсегда американского прихвостня». И это самая мягкая формулировка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 16:55
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21081
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 17:20
Цитата:
Я знаю, что я - никто...
И звать меня - никак...
[Исправлено: drakon, 06.02.2021 - 17:22]
abaika95:
У нас двойное гражданство запрещено,так что никто ты
У нас двойное гражданство запрещено,так что никто ты
Я знаю, что я - никто...
И звать меня - никак...
[Исправлено: drakon, 06.02.2021 - 17:22]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6299
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 17:42
Вот усы лапы хвост
Доки так сказать.
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 12:58
Цитата:
Навального у вас там нет,иначе давно бы все вскрылось)) плохо это?
Цитата:
Ну тут понятное дело,купили человека) Цитата:
Полуторачасовой фильм(Навального),и ещё куча статей (не от Навального) и ещё куча расследований (не от Навального) про то как вице-мэр Путин промышлял в Питере) много че понаписано но народ не верит,точнее кто-то не хочет чтобы народ верил)
elektron:
Я не в курсе. Может и есть, почему то никого не интересует
Я не в курсе. Может и есть, почему то никого не интересует
Навального у вас там нет,иначе давно бы все вскрылось)) плохо это?
Цитата:
elektron:
А Шрёдер тоже соучредитель, вот же приклеился из неоткуда
А Шрёдер тоже соучредитель, вот же приклеился из неоткуда
Ну тут понятное дело,купили человека) Цитата:
elektron:
Доказательства в студию.
Доказательства в студию.
Полуторачасовой фильм(Навального),и ещё куча статей (не от Навального) и ещё куча расследований (не от Навального) про то как вице-мэр Путин промышлял в Питере) много че понаписано но народ не верит,точнее кто-то не хочет чтобы народ верил)
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 13:00
Цитата:
Ну у меня хотя бы перлы есть а у тебя Шура одни гыы-мыы-пыы и смех***чки)Цитата:
Ну наконец то дошло до человека
гражданин СССР:
Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))
Судя по твоим "перлам" у тебя ума отродясь не было))) Академик)))
Ну у меня хотя бы перлы есть а у тебя Шура одни гыы-мыы-пыы и смех***чки)Цитата:
drakon:
Я знаю, что я - никто... И звать меня - никак..
Я знаю, что я - никто... И звать меня - никак..
Ну наконец то дошло до человека
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 07.02.21 - 13:12
Навального выдвинули на нобелевскую премию мира
Все к этому и шло
Российская власть делает и сделала всё чтобы из никому не нужного рядового оппика произвести Манделу
Раньше казалось что Навальный проект кремля (кстати пропондоны активно расскачивают эту теорию дабы у людей поссеять сомнение)
Была теория что ФСБ его возвысило чтобы получать огромное финансирование на борьбу с ним по всей стране (не зря фбк везде свои отделения открыли) и через эти же фбк убирать неугодных чинуш (аля акунинский статский советник и История дегаева)
Но что-то очень тонкая игра в Гапона получилось
Если таким образом хотели свести на нет либеральные митинги,иногда мол кидаем кость,народ хавает,возмущается,спускает пар и так до следующей кости
То сейчас кости стали очень и очень острые
Подставить всю службу ФСБ
Выставить Путина на смех
Чтобы получить порцию очередных санкций?
Как-то очень спорно
Либо Гапон как и настоящий исторический Гапон решил что он сам с усам и повел свою игру
Но того гапона задушила охранка повесив на двери финской дачи
С этим уже так нельзя
Самое интересное впереди
История вершится на наших глазах
Все к этому и шло
Российская власть делает и сделала всё чтобы из никому не нужного рядового оппика произвести Манделу
Раньше казалось что Навальный проект кремля (кстати пропондоны активно расскачивают эту теорию дабы у людей поссеять сомнение)
Была теория что ФСБ его возвысило чтобы получать огромное финансирование на борьбу с ним по всей стране (не зря фбк везде свои отделения открыли) и через эти же фбк убирать неугодных чинуш (аля акунинский статский советник и История дегаева)
Но что-то очень тонкая игра в Гапона получилось
Если таким образом хотели свести на нет либеральные митинги,иногда мол кидаем кость,народ хавает,возмущается,спускает пар и так до следующей кости
То сейчас кости стали очень и очень острые
Подставить всю службу ФСБ
Выставить Путина на смех
Чтобы получить порцию очередных санкций?
Как-то очень спорно
Либо Гапон как и настоящий исторический Гапон решил что он сам с усам и повел свою игру
Но того гапона задушила охранка повесив на двери финской дачи
С этим уже так нельзя
Самое интересное впереди
История вершится на наших глазах
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