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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 21:57
#5146
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Цитата:
alex_60:
раньше же все певцы российские сидели там.

Да, никто не ходит, наверное.
Ждут Кудабергена... ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:00
#5147
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Цитата:
alex_60:
сейчас кстати концерты в германии запрещены? раньше же все певцы российские сидели там.

Да из России нет никого. Остальные только из автомобиля.
А так да. И Вайкуле с Борей Моисеевым, и Верка Сердючка, Повалий с Басковым, Меладзе... Кто только не приезжал. Даже покойный (земля ему пухом) Евдокимов приезжал.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:03
#5148
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Маменко, Воробей ещё какие то исполнители, да ещё пару из "кривого зеркала" Всех и не перечислить.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10936
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:13
#5149
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Цитата:
drakon:
Ждут Кудабергена...


кто такой?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:15
#5150
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Цитата:
alex_60:
кто такой?

Ты, не знаешь?... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10936
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:20
#5151
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Цитата:
drakon:
Ты, не знаешь?...

ты имеешь ввиду Дінмұхаммед Қанатұлы Құдайберген.
он в Китае пишут живет.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 22:25
#5152
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Цитата:
alex_60:
он в Китае пишут живет.

Да,он. ПоуехОвший... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10936
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 23:32
#5153
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///Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», начала работы по укладке труб в территориальных водах Дании. ///

хорошая новость для деревни Место.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21080
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.21 - 23:55
#5154
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Цитата:
alex_60:
хорошая новость для деревни Место.

Плохая для - абайки... 8-) :-o
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