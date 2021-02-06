Отправлено: - 22:00

alex_60:

сейчас кстати концерты в германии запрещены? раньше же все певцы российские сидели там.

Цитата:Да из России нет никого. Остальные только из автомобиля.А так да. И Вайкуле с Борей Моисеевым, и Верка Сердючка, Повалий с Басковым, Меладзе... Кто только не приезжал. Даже покойный (земля ему пухом) Евдокимов приезжал.