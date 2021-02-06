Отправлено: - 18:28

yudjin:

Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима,

Цитата:Судя по дождям в феврале кардинальное изменения климата не за горами.И вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!