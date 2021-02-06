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Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40878
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
По его словам, экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте Президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 854
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
Мало "выбить" денег из бюджета для посадки деревьев и отчитаться за это, главное потом ухаживать за всем этим.
а как известно это совершенно 2 разные статьи расходов.
закупить,посадить и потом, в течении, последующего времени поддерживать
а как известно это совершенно 2 разные статьи расходов.
закупить,посадить и потом, в течении, последующего времени поддерживать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6288
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:35
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:49
Цитата:
Не знаю, в курсе ли президент Токаев о климатических условиях в вверенном ему Казахстане? Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима, с метелями, сугробами и морозами. И Наурыз у нас в плане погоды далек от красивых постерных картинок.
В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:
"С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию,
Не знаю, в курсе ли президент Токаев о климатических условиях в вверенном ему Казахстане? Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима, с метелями, сугробами и морозами. И Наурыз у нас в плане погоды далек от красивых постерных картинок.
В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 99
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 18:28
Цитата:
Судя по дождям в феврале кардинальное изменения климата не за горами.И вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!
yudjin:
Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима,
Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима,
Судя по дождям в феврале кардинальное изменения климата не за горами.И вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 18:59
Цитата:
дана отмашка...новый хайп для Акимят...селфи с посадки деревьев на 22 марта
В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:
дана отмашка...новый хайп для Акимят...селфи с посадки деревьев на 22 марта
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6288
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 19:07
Цитата:
Может быть апреля?
Матвей Запупыркин:
на 22 марта
на 22 марта
Может быть апреля?
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 19:11
Цитата:
может быть но речь идёт про Наурыз...про д/р Вовочки президент не упоминал
Может быть апреля?
может быть но речь идёт про Наурыз...про д/р Вовочки президент не упоминал
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 20:24
Цитата:
Тем, кто работать не привык куда угодно перенеси, а они винить будут кого угодно, но не себя.... Да, а в комуняцких хрущевках жить не стрёмно?
ПолиграфЪ Боярышников:
вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!
вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!
Тем, кто работать не привык куда угодно перенеси, а они винить будут кого угодно, но не себя.... Да, а в комуняцких хрущевках жить не стрёмно?
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 20:35
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