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≡ Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40878
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
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По его словам, экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте Президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
854
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
#1
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Мало "выбить" денег из бюджета для посадки деревьев и отчитаться за это, главное потом ухаживать за всем этим.

а как известно это совершенно 2 разные статьи расходов.
закупить,посадить и потом, в течении, последующего времени поддерживать
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6288
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:35
#2
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:lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7205
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:49
#3
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Цитата:
"С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию,

Не знаю, в курсе ли президент Токаев о климатических условиях в вверенном ему Казахстане? Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима, с метелями, сугробами и морозами. И Наурыз у нас в плане погоды далек от красивых постерных картинок.



В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
99
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 18:28
#4
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Цитата:
yudjin:
Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима,


Судя по дождям в феврале кардинальное изменения климата не за горами.И вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
227
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 18:59
#5
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Цитата:
В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:

дана отмашка...новый хайп для Акимят...селфи с посадки деревьев на 22 марта :-(
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6288
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 19:07
#6
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
на 22 марта

Может быть апреля? ;-)
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Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
227
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 19:11
#7
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Цитата:
Может быть апреля? ;-)

может быть :-) но речь идёт про Наурыз...про д/р Вовочки президент не упоминал ;-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7205
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 20:24
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вообще перенести коммунякинские субботники перенести на Наурыз и уничтожить с корнем эту красную заразу!

Тем, кто работать не привык куда угодно перенеси, а они винить будут кого угодно, но не себя.... Да, а в комуняцких хрущевках жить не стрёмно? ;-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7205
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 20:35
#9
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Цитата:
Матвей Запупыркин:
новый хайп для Акимят...селфи с посадки деревьев на 22 марта

А почему нет?
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