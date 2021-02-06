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"С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию,

Цитата:Не знаю, в курсе ли президент Токаев о климатических условиях в вверенном ему Казахстане? Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима, с метелями, сугробами и морозами. И Наурыз у нас в плане погоды далек от красивых постерных картинок.В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники: