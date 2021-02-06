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≡ Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40877
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
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По его словам, экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте Президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
854
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:16
#1
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Мало "выбить" денег из бюджета для посадки деревьев и отчитаться за это, главное потом ухаживать за всем этим.

а как известно это совершенно 2 разные статьи расходов.
закупить,посадить и потом, в течении, последующего времени поддерживать
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6284
Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:35
#2
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:lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7203
Re: Токаев предложил свое видение празднования Наурыза
Отправлено: 06.02.21 - 14:49
#3
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Цитата:
"С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию,

Не знаю, в курсе ли президент Токаев о климатических условиях в вверенном ему Казахстане? Если на юге юго-западе уже можно заниматься посадкой деревьев, то на севере, в центре и востоке практически еще зима, с метелями, сугробами и морозами. И Наурыз у нас в плане погоды далек от красивых постерных картинок.



В лучшем случае в Костанае к дню рождения вождя мирового пролетариата более или менее подсыхает, тогда и надо возрождать субботники:
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