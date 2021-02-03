Отправлено: - 21:19

abaika95:

Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым

abaika95: Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??

таноми52: Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что

[Исправлено: Нурбанчик, 06.02.2021 - 13:04]

Цитата:Потому-что:Такие вопросы задают такие как вы, - необразованные!Калининград (Кёнигсберг) достался СССР по результатам завершения Второй мировой войны, согласно решений Потсдамской конференции, и вошёл в состав РСФСР не как немецкая автономия, а как неотъемлемая область по административно-территориальному делению принятому в РСФСР.А КРЫМ был территорией Российской Импери и после революции 1917 года входил в состав РСФСР, а в последствии Хрущев, не спросив крымчан, передал Крым Украине, и был Крым в составе Украины, при развале СССР отошёл Украине как автономия ИМЕЮЩАЯ ПОЛНОЕ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ согласно законам СССР, которые признавала Украина после развала СССР, так что Крым имел полное право на выход из состава Украины.Калининград и Крым это разные вещи с юридической точки зрения.Но вам этого не понять, можете извергать свой трёп дальше!Цитата:Еще один из многих глупых вопросов абайки из-за незнания истории, от слова - вообще.Финляндия в начале 19-го века, в связи с победой Российской Империи в последней из русско-шведских войн, вышла из под юрисдикции шведов и стала автономным Великим княжеством Финляндским и просуществовало до революции 1917 г., согласно постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 18.12.1917 года Финляндия получила полную независимость.При шведах Финляндия не имела своих четких юридических границ и обрела их после последней русско-шведской войны. Русско-шведксих войн было более 15!Начиная с 17-го века на стороне шведов всегда выступала Великобритания, которая со слов абайки всегда являлась союзником... России. Наступательные войны шведов редко увенчались успехами и Российская империя постепенно прирастала территориями по условиям мирных договором по окончании многих русско-шведских войн.Уже после 1917 года в независимой Финляндии политическими деятелями высказывались многочисленные мнения поддерживаемые той же Великобританией, что Финляндии должны отойти земли РСФСР, которые такие финские "политики" считали финскими, хотя до появления Финской автономии в составе Российской Империи в 1809 году, Финляндия не имела своих границ и войдя в состав Российской Империи в начале 19-го века под свою автономию получила дополнительно земли включая Выборг который вошел в состав России в 1710 году и достался России от шведов а не от финнов.Так что политические "деятели" Финляндии с поддержки Великобритании, довели ситуацию на советско-финляндской границе до критического накала и произошла совестко-финляндская война длившаяся с с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года и закончившаяся подписанием Московского мирного договора от 12 марта 1940 года, и в состав СССР отошли земли которые ранее до образования в 1809 году финской автономии и так находились в составе России.Цитата:Весь мир знает, а вот абайка из своего аула не знает, вот и пишет полный абсурд. У абайки, почитав его комментарии, с его слов Великобритания была всегда союзником России, - такие оценки говорят об одном - отсутствии, от слова вообще, у абайки знаний про историю.