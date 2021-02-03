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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40877
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
54
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:57
#165
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Цитата:
abaika95:
Ниче потерпишь)

Да мне фиолетово)) Ты же тут свою альтернативную одаренность показываешь))) Академик :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21071
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:08
#166
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Цитата:
abaika95:
Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?

Я гражданин Казахстана.Страна мне - не чужая... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10896
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:54
#167
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Цитата:
drakon:
гражданин Казахстана.Страна


да, я паспорт видел.
а вот абайка чейный,,?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6282
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:04
#168
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И да
Цитата:
abaika95:
Последний раз спрашиваю,Путин-вор?

Ответьте сами.
Только сначала прочтите это.
Пишет серого любимая медуза, кстати.
И ещё раз задайте сами себе вопрос.
ПС: можете и другие источники поискать.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1996
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:19
#169
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Цитата:
abaika95:
Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым

Потому-что:
Такие вопросы задают такие как вы, - необразованные!
Калининград (Кёнигсберг) достался СССР по результатам завершения Второй мировой войны, согласно решений Потсдамской конференции, и вошёл в состав РСФСР не как немецкая автономия, а как неотъемлемая область по административно-территориальному делению принятому в РСФСР.
А КРЫМ был территорией Российской Импери и после революции 1917 года входил в состав РСФСР, а в последствии Хрущев, не спросив крымчан, передал Крым Украине, и был Крым в составе Украины, при развале СССР отошёл Украине как автономия ИМЕЮЩАЯ ПОЛНОЕ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ согласно законам СССР, которые признавала Украина после развала СССР, так что Крым имел полное право на выход из состава Украины.
Калининград и Крым это разные вещи с юридической точки зрения.
Но вам этого не понять, можете извергать свой трёп дальше!

Цитата:
abaika95: Война давно прошла и да так-то в истории вы совсем не сильны потому и не лезьте на это поле,в 39/40 году союз напал на Финляндию а не наоборот,ещё раз чтобы вам понятнее было,буду как с маленьким ребенком,СССР напал на Финляндию и отжал часть территории.........почему сейчас Финны не могут потребовать эти территории обратно??

Еще один из многих глупых вопросов абайки из-за незнания истории, от слова - вообще.
Финляндия в начале 19-го века, в связи с победой Российской Империи в последней из русско-шведских войн, вышла из под юрисдикции шведов и стала автономным Великим княжеством Финляндским и просуществовало до революции 1917 г., согласно постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 18.12.1917 года Финляндия получила полную независимость.
При шведах Финляндия не имела своих четких юридических границ и обрела их после последней русско-шведской войны. Русско-шведксих войн было более 15!
Начиная с 17-го века на стороне шведов всегда выступала Великобритания, которая со слов абайки всегда являлась союзником... России. Наступательные войны шведов редко увенчались успехами и Российская империя постепенно прирастала территориями по условиям мирных договором по окончании многих русско-шведских войн.
Уже после 1917 года в независимой Финляндии политическими деятелями высказывались многочисленные мнения поддерживаемые той же Великобританией, что Финляндии должны отойти земли РСФСР, которые такие финские "политики" считали финскими, хотя до появления Финской автономии в составе Российской Империи в 1809 году, Финляндия не имела своих границ и войдя в состав Российской Империи в начале 19-го века под свою автономию получила дополнительно земли включая Выборг который вошел в состав России в 1710 году и достался России от шведов а не от финнов.
Так что политические "деятели" Финляндии с поддержки Великобритании, довели ситуацию на советско-финляндской границе до критического накала и произошла совестко-финляндская война длившаяся с с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года и закончившаяся подписанием Московского мирного договора от 12 марта 1940 года, и в состав СССР отошли земли которые ранее до образования в 1809 году финской автономии и так находились в составе России.

Цитата:
таноми52: Курилы и Карелия - справедливое возмездие японцам и финнам, и весь мир знает, за что

Весь мир знает, а вот абайка из своего аула не знает, вот и пишет полный абсурд. У абайки, почитав его комментарии, с его слов Великобритания была всегда союзником России, - такие оценки говорят об одном - отсутствии, от слова вообще, у абайки знаний про историю.

[Исправлено: Нурбанчик, 06.02.2021 - 13:04]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
97
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:25
#170
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Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму, чтобы сохранить власть, обнулённый и его соратники сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы. Обнулённый поставил сохранение своей власти впереди авторитета правового государства
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6282
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:47
#171
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму,

Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение.
Всё мировое сообщество "приклеилось" именно к навальному. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11427
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 00:48
#172
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О. Я смотрю тобыльские фонтаны фонтанируют! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13661
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 01:26
#173
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Цитата:
elektron:
Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение.

Всё везде одинаково, только вот России все пытаются что-то указывать, а США никто ничего не указывает, несмотря ни на что. Ту же Югославию в пример привести.
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г
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
54
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 06:38
#174
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд

На этот бред отвечать не имеет смысла. Бесполезно
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1996
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 13:11
#175
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Цитата:
elektron:
Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение. Всё мировое сообщество "приклеилось" именно к навальному.

Цитата:
Victor Yang:
Всё везде одинаково, только вот России все пытаются что-то указывать, а США никто ничего не указывает, несмотря ни на что. Ту же Югославию в пример привести.

Вот она "однобокая" демократия. А военная операция в Ираке, под предлогом найти химоружие, которое не нашли, так как его там не было, о чем признались сами США.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21071
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 13:15
#176
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Цитата:
Нурбанчик:
так как его там не было,

Как небыло? А пробирка?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6881
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 13:21
#177
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Цитата:
таноми52:
Что, после того, как админ удалил твои "идиоты" и "д...лы" во флуде, скромнее стал?

Я ещё раз могу так написать если вы ещё не поняли как я отношусь к некоторым)
С первого раза не поняли?)
Цитата:
elektron:
В некоторых странах они (родственники) не просто в бизнесе, но и во властных структура сидят. И

Ну в Ираке,Никарагуа,северной Корее у нас,в таких странах да?)
Россия в одном ряду?
Цитата:
elektron:
Он же не виноват, что у него не было друзей среди шахтёров, слесарей и строителей. Вы их ожидали там увидеть?

У вашей тети Меркель тоже во власти сплошь одни подружки детства? Родственники руководят компаниями а бывший учитель один из соучредителей северного потока в Германии?)
Цитата:
таноми52:
А что неграмотно пишет, так это диссертации, видно, не помеха

Нет не помеха
Программа подправит где надо
А вот мозги тут некоторым никто не ввернет)
Цитата:
alex_60:
ну что вы, это на русском молоко не знает как, представляю на казахском там вообще вакуум.

Уже за гражданина отвечаешь?
Хоть бы посмотрел кому пишут)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6881
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 13:36
#178
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Цитата:
гражданин СССР:
Да мне фиолетово)) Ты же тут свою альтернативную одаренность показываешь

Ну пока от тебя ни одной мысли ещё не читал
Поэтому смотри
Палец! Не путай с веткой!
Цитата:
drakon:
Я гражданин Казахстана.Страна мне - не чужая

У нас двойное гражданство запрещено,так что никто ты
Цитата:
alex_60:
да, я паспорт видел. а вот абайка чейный,,?

А ТАМ у него смотрел?)
Цитата:
elektron:
Ответьте сами.

Я уже отвечал
Путин-вор
Цитата:
Нурбанчик:
Калининград и Крым это разные вещи с юридической точки зрения. Но вам этого не понять, можете извергать свой трёп дальше!

Ну конечно я не понимаю это же другое)
Одни законы можно нарушать в отношении чужого государства
А в отношении себя это преступление!
И да Донбасс не был автономией а отделился потомучто захотел
Так и Кенигсберг при помощи западных друзей решит отделиться)
Цитата:
Нурбанчик:
выступала Великобритания, которая со слов абайки всегда являлась союзником... России.

Ну вот лицемерно врешь,как всегда
И да зачем ты мне пересказал историю которую прочитал в российском учебнике за 9 класс? Цитата:
Нурбанчик:
Так что политические "деятели" Финляндии с поддержки Великобритании, довели ситуацию на советско-финляндской границе до критического накала и произошла совестко-финляндская война длившаяся с с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года и закончившаяся подписанием Московского мирного договора от 12 марта 1940 года, и в состав СССР отошли земли которые ранее до образования в 1809 году финской автономии и так находились в составе России.

Ооооооооо ну это вообще))
Соловьев одобрит
Тоесть в том что союз напал на финов виноваты все вокруг но только не союз)) удобная логика агрессора)) вот прям как у нацисткой Германии,когда они вторглись в СССР,это СССР виновато что своими действиями сподвергло Германию напасть да?)или это опять другое?
Цитата:
Нурбанчик:
Весь мир знает,

Весь мир знает что российская империя была агрессор и союз агрессор и Россия сейчас, страна агрессор
Весь мир знает одни россияне не знают
Учебники за 9 класс почитали и думают вумные как утки)
Мозг съеденный кремлевской пропагандой в действии! Нурбанчик типичный представить такой патологии Цитата:
Victor Yang:
Всё везде одинаково, только вот России все пытаются что-то указывать, а США никто ничего не указывает

Потомучто США сильные а Россия слабая
Вот и давят на элиту
Знают что элита России за свои бабки все сделает)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6282
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 13:45
#179
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Цитата:
abaika95:
У вашей тети Меркель тоже во власти сплошь одни подружки детства?

Я не в курсе. Может и есть, почему то никого не интересует. Цитата:
abaika95:
Родственники руководят компаниями а бывший учитель один из соучредителей северного потока в Германии?)

А Шрёдер тоже соучредитель, вот же приклеился из неоткуда. ;-) Цитата:
abaika95:
Путин-вор

Доказательства в студию.
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