Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+1°C
  • 746 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40877
Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в Костанайской области
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшие сутки 5 февраля в регионе зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Днем ранее было выявлено 83 случая, темп прироста был на уровне 0,8%.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21071
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ снизился на 0,1% в...
Отправлено: 06.02.21 - 13:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снижение, это результат вакцинизации.
Аж 99 человек... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS