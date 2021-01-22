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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 22.01.21 - 16:12
СЛУШАЕМ РАДИО БЕЗ НАУШНИКОВ
Все владельцы смартфонов знают, что для того, чтобы послушать радио, нужно в смартфон вставить наушники, которые играют роль антенны.
Если у вас под рукой не оказалось наушников или они сломаны, то оказывается все-равно радио можно послушать. Для этого нужны всего-лишь одна спичка и полоска фольги (пищевой или от шоколада) размером примерно 10х5 см.
Берем фольгу и начинаем ее туго наматывать на спичку.
Наматываем чем туже, тем лучше. Можно опять ее развернуть и намотать потуже.
Теперь получившуюся антенну вставляем в гнездо наушников смартфона. Ищем нужную радиостанцию FM и слушаем музыку.
Смотрите, чтобы конец фольги не был разлохмаченным, иначе кусочки фольги останутся в гнезде и могут его закоротить.
Я не зря вначале упомянул, что наушники могут быть неисправны. Если они вам больше не нужны, отрежьте ножницами штырек (см. фото №1) и вставьте его вместо антенны, смартфон также будет ловить вашу любимую волну. Удачи!
Все владельцы смартфонов знают, что для того, чтобы послушать радио, нужно в смартфон вставить наушники, которые играют роль антенны.
Если у вас под рукой не оказалось наушников или они сломаны, то оказывается все-равно радио можно послушать. Для этого нужны всего-лишь одна спичка и полоска фольги (пищевой или от шоколада) размером примерно 10х5 см.
Берем фольгу и начинаем ее туго наматывать на спичку.
Наматываем чем туже, тем лучше. Можно опять ее развернуть и намотать потуже.
Теперь получившуюся антенну вставляем в гнездо наушников смартфона. Ищем нужную радиостанцию FM и слушаем музыку.
Смотрите, чтобы конец фольги не был разлохмаченным, иначе кусочки фольги останутся в гнезде и могут его закоротить.
Я не зря вначале упомянул, что наушники могут быть неисправны. Если они вам больше не нужны, отрежьте ножницами штырек (см. фото №1) и вставьте его вместо антенны, смартфон также будет ловить вашу любимую волну. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 27.01.21 - 13:49
ДЕЛАЕМ БРУСЧАТКУ С ПОМОЩЬЮ ПЛЕНКИ
Существует несколько способов изготовления тротуарной плитки в домашних условиях. Но все они требуют применения форм и вибростола. Но можно сделать плитку под булыжник с помощью обыкновенной китайской стрейч-пленки.
Главная фишка здесь в том, что формовка камня происходит не в специальной форме, а в пленке. Тот же самый раствор, что требуется для плитки , выкладывается на пленку, из пленки формируется мешочек, в виде булыжника и сразу выкладывается на дорожку. В таком положении он и затвердевает. Потом только освободить булыжник от пленки и дорожка готова.
Преимущества. Возможность легко, но при этом точно подогнать брусчатку друг к другу. Камень принимает оптимальную форму, пока находится в пластичном состоянии. Это позволяет делать ровную и удобную для передвижения поверхность. Минимальные зазоры будут отводить воду с дорожки. Имитация булыжника смотрится красиво и оригинально. А если туда добавить плиточный краситель? Красная или желтая дорожка смотрится намного привлекательнее.
Недостаток. Трудности вызовет удаление пленки с лицевой поверхности дорожки. Есть три способа.
- Очистить пленку металлической щеткой.
- Добавить в раствор пластификатор или жидкое мыло. Пластификатор используется в производстве плитки, чтобы раствор не приставал к форме.
- Если не удастся очистить вручную, можно удалить газовой горелкой. Пленка тонкая и быстро исчезнет.
Что необходимо. Цемент, песок, мелкий щебень, пластификатор или жидкое мыло. Из инвентаря: ведро, нож, кельма, рабочая поверхность в виде металлической пластины размером 100х50 см, несколько досок в качестве бортов, арматурины для их крепления, сама стрейч-пленка.
Как сделать дорожку (можно изменять методу). Прежде всего нужно подготовить основание под дорожку.
- снять верхний плодородный слой почвы;
- положить геотекстиль, чтобы трава не прорастала сквозь зазоры;
- установить направляющие из досок;
- засыпать слой песка 5-8 см и утрамбовать его;
- засыпать слой щебня 5-8 см и также утрамбовать.
Почему именно так? Слой песка нужен, чтобы геотекстиль не порвался. Слой щебня необходим, потому, что "сырой булыжник" примет форму поверхности и как-бы "срастется" с ней. Это увеличит сцепление камня с основанием.
Далее делаем раствор. Оптимальный вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 2 части мелкого щебня. Пластификатор водится в пропорции: на 1 кг цемента 10 г пластификатора. И четверть литра воды.
Пропорция для жидкого мыла: 1 ч.л. на ведро цемента.
Пропорция для краски: 30 г специализированного красителя на 1 кг цемента.
А далее все очень просто: раствор хорошо замешивается (чтобы вышел лишний воздух), помещается на стрейч-пленку, заворачивается в мешочек и ложится на основание дорожки. Пока масса пластичная, ей можно придать сверху ровную форму, похлопав по ней обструганной досочкой.
Дать постоять дорожке в пленке не менее 5 дней, она за это время наберет прочность. После этого убрать бортики, пленку и дорожка готова.
Удачи!
Существует несколько способов изготовления тротуарной плитки в домашних условиях. Но все они требуют применения форм и вибростола. Но можно сделать плитку под булыжник с помощью обыкновенной китайской стрейч-пленки.
Главная фишка здесь в том, что формовка камня происходит не в специальной форме, а в пленке. Тот же самый раствор, что требуется для плитки , выкладывается на пленку, из пленки формируется мешочек, в виде булыжника и сразу выкладывается на дорожку. В таком положении он и затвердевает. Потом только освободить булыжник от пленки и дорожка готова.
Преимущества. Возможность легко, но при этом точно подогнать брусчатку друг к другу. Камень принимает оптимальную форму, пока находится в пластичном состоянии. Это позволяет делать ровную и удобную для передвижения поверхность. Минимальные зазоры будут отводить воду с дорожки. Имитация булыжника смотрится красиво и оригинально. А если туда добавить плиточный краситель? Красная или желтая дорожка смотрится намного привлекательнее.
Недостаток. Трудности вызовет удаление пленки с лицевой поверхности дорожки. Есть три способа.
- Очистить пленку металлической щеткой.
- Добавить в раствор пластификатор или жидкое мыло. Пластификатор используется в производстве плитки, чтобы раствор не приставал к форме.
- Если не удастся очистить вручную, можно удалить газовой горелкой. Пленка тонкая и быстро исчезнет.
Что необходимо. Цемент, песок, мелкий щебень, пластификатор или жидкое мыло. Из инвентаря: ведро, нож, кельма, рабочая поверхность в виде металлической пластины размером 100х50 см, несколько досок в качестве бортов, арматурины для их крепления, сама стрейч-пленка.
Как сделать дорожку (можно изменять методу). Прежде всего нужно подготовить основание под дорожку.
- снять верхний плодородный слой почвы;
- положить геотекстиль, чтобы трава не прорастала сквозь зазоры;
- установить направляющие из досок;
- засыпать слой песка 5-8 см и утрамбовать его;
- засыпать слой щебня 5-8 см и также утрамбовать.
Почему именно так? Слой песка нужен, чтобы геотекстиль не порвался. Слой щебня необходим, потому, что "сырой булыжник" примет форму поверхности и как-бы "срастется" с ней. Это увеличит сцепление камня с основанием.
Далее делаем раствор. Оптимальный вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 2 части мелкого щебня. Пластификатор водится в пропорции: на 1 кг цемента 10 г пластификатора. И четверть литра воды.
Пропорция для жидкого мыла: 1 ч.л. на ведро цемента.
Пропорция для краски: 30 г специализированного красителя на 1 кг цемента.
А далее все очень просто: раствор хорошо замешивается (чтобы вышел лишний воздух), помещается на стрейч-пленку, заворачивается в мешочек и ложится на основание дорожки. Пока масса пластичная, ей можно придать сверху ровную форму, похлопав по ней обструганной досочкой.
Дать постоять дорожке в пленке не менее 5 дней, она за это время наберет прочность. После этого убрать бортики, пленку и дорожка готова.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 29.01.21 - 14:04
ДЕЛАЕМ СЕБЕ КЛЕЕВЫЙ ПИСТОЛЕТ
Если у вас вышел из строя клеевый пистолет (или его вообще не было), но есть от него клеевые стержни, то такой пистолет можно сделать самому. Для этого нужны всего лишь: жестяная банка, синяя изолента, зажигалка, денежная резинка, ну и сам стержень. Берете в начале жестяную банку (неважно из под чего) и отрезаете у нее верх и дно.
Затем разрезаем ножницами банку вдоль.
Весь получившийся металл вам не нужен, вырежьте из него квадрат примерно 8х8 см.
Из получившегося квадратика скручиваем небольшую воронку с отверстием и в верхней части закрепляем изолентой.
Теперь к воронке изолентой прикручиваем зажигалку, отступив от конца воронки примерно 1,5 см.
Разрезаем денежную резинку и оставляем необходимый нам отрезок. На концах отрезка завязываем узелки. Сами концы опять изолентой прикрепляем к воронке.
Пистолет готов. В воронку вставляем клеевый стержень с упором в резинку, которая придавливает его к кончику воронки. Зажигаем зажигалку и через несколько секунд конец воронки нагреется и расплавит конец стержня. Клей начнет выделяться из воронки. Выключаем зажигалку - заканчивается выделение клея.
Удачи!
Если у вас вышел из строя клеевый пистолет (или его вообще не было), но есть от него клеевые стержни, то такой пистолет можно сделать самому. Для этого нужны всего лишь: жестяная банка, синяя изолента, зажигалка, денежная резинка, ну и сам стержень. Берете в начале жестяную банку (неважно из под чего) и отрезаете у нее верх и дно.
Затем разрезаем ножницами банку вдоль.
Весь получившийся металл вам не нужен, вырежьте из него квадрат примерно 8х8 см.
Из получившегося квадратика скручиваем небольшую воронку с отверстием и в верхней части закрепляем изолентой.
Теперь к воронке изолентой прикручиваем зажигалку, отступив от конца воронки примерно 1,5 см.
Разрезаем денежную резинку и оставляем необходимый нам отрезок. На концах отрезка завязываем узелки. Сами концы опять изолентой прикрепляем к воронке.
Пистолет готов. В воронку вставляем клеевый стержень с упором в резинку, которая придавливает его к кончику воронки. Зажигаем зажигалку и через несколько секунд конец воронки нагреется и расплавит конец стержня. Клей начнет выделяться из воронки. Выключаем зажигалку - заканчивается выделение клея.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 30.01.21 - 13:25
КРАСИВЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Подставки под горячее всегда нужные и практичные вещи для любой хозяйки. Они спасают вашу скатерть от пятен и появления кругов. Кроме этого, они могут быть красивыми и украшать ваш стол. Вам предлагается два таких простых способа.
Подставка из гальки. Такие оригинальные подставки могут быть разных размеров. В качестве главного материала служат тщательно подобранные по размеру и цвету речная и морская гальки.
Для начала нужно подобрать подходящую акриловую поверхность (из нее делают столешницы на вашей кухне и мойке, а также декорпанели). Камешки сортируем по форме, размеру и цвету и затем приклеиваем к акриловой поверхности.
Галька для подставки под горячее может быть не только однотонной, но и разноцветной, с различными надписями или картинками. В качестве украшения можно использовать ткань, тюль, различные воланы и т.д.
Подставка из пуговиц. Материалы: обыкновенные пуговицы, иголка, нитки.
Процесс изготовления этих подставок несложен. Скрепляем первый ряд пуговиц - иголку с ниткой продеваем сквозь дырочку каждой пуговицы. После окончания первого ряда также переходим на другую сторону пуговиц и продеваем через каждое отверстие. Таким образом скрепляем все ряды, состоящие из пуговиц.
Нитки для скрепления пуговиц и скрепления рядов можно использовать разного цвета, чтобы подставка выглядела красочно.
Пуговицы тоже можно подобрать разных цветов, главное, чтобы они были одинакового размера.
Удачи!
Подставки под горячее всегда нужные и практичные вещи для любой хозяйки. Они спасают вашу скатерть от пятен и появления кругов. Кроме этого, они могут быть красивыми и украшать ваш стол. Вам предлагается два таких простых способа.
Подставка из гальки. Такие оригинальные подставки могут быть разных размеров. В качестве главного материала служат тщательно подобранные по размеру и цвету речная и морская гальки.
Для начала нужно подобрать подходящую акриловую поверхность (из нее делают столешницы на вашей кухне и мойке, а также декорпанели). Камешки сортируем по форме, размеру и цвету и затем приклеиваем к акриловой поверхности.
Галька для подставки под горячее может быть не только однотонной, но и разноцветной, с различными надписями или картинками. В качестве украшения можно использовать ткань, тюль, различные воланы и т.д.
Подставка из пуговиц. Материалы: обыкновенные пуговицы, иголка, нитки.
Процесс изготовления этих подставок несложен. Скрепляем первый ряд пуговиц - иголку с ниткой продеваем сквозь дырочку каждой пуговицы. После окончания первого ряда также переходим на другую сторону пуговиц и продеваем через каждое отверстие. Таким образом скрепляем все ряды, состоящие из пуговиц.
Нитки для скрепления пуговиц и скрепления рядов можно использовать разного цвета, чтобы подставка выглядела красочно.
Пуговицы тоже можно подобрать разных цветов, главное, чтобы они были одинакового размера.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- 6282
Советы на каждый день
Отправлено: 30.01.21 - 13:28
Ох господин Козлов, насоветуете тут чаво, потом камушки с берегов Тобола исчезнут.
Советы на каждый день
Отправлено: 30.01.21 - 13:31
Цитата:
Ничаво. У нас, чай, не Греции всякие и Егибты, где это запрещают.
elektron:
насоветуете тут чаво, потом камушки с берегов Тобола исчезнут
насоветуете тут чаво, потом камушки с берегов Тобола исчезнут
Ничаво. У нас, чай, не Греции всякие и Егибты, где это запрещают.
Советы на каждый день
Отправлено: 31.01.21 - 15:31
ПРОПОРЦИИ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА
Рассмотрим применение цементных растворов и назначения их в зависимости от пропорций замеса.
https://b.radikal.ru/b29/2101/65/a682d4895e26.jpg
В основе описываемых растворов - распространенный портландцемент марки М500 Д20. Вторая составляющая - песок в качестве заполнителя. Применяется как речной, так и карьерный.
Здесь объемные соотношения будут указываться в ведрах, поскольку на стройплощадке дома редко бывают весы . Прочность цементного раствора зависит от пропорции компонентов и маркируется символом "М"- марка. Отличие между раствором и бетоном только одно, раствор не имеет щебня и поэтому,в основном, используется как отделочный материал.
Начнем с одной из слабых смесей М50 - М75.
Объемное соотношение М50 - Ц/П -1:6,8:0,85 (где 0,85 - вода) и объемное соотношение М75 - 1:6:0,8.
https://b.radikal.ru/b39/2101/41/30a9741b3e5a.jpg
Применение:
- штукатурные и отделочные работы сухих зон;
- подбетонка перед заливкой фундамента;
- кирпичная кладка внутри помещений;
- стяжка пола в жилых зданиях.
М100. Объемное соотношение 1:5,2 и 0,7 частей воды.
https://b.radikal.ru/b24/2101/57/d645c2f5c385.jpg
Применение:
- штукатурные работы;
- заполнение швов панелей и плит перекрытий;
- подбетонка перед заливкой фундамента;
- стяжка поля;
- кладка кирпича и природного камня.
М150. Объемное соотношение Ц/П/В 1:4:0,7.
https://a.radikal.ru/a39/2101/ed/3756d272905b.jpg
Применение:
- устройство буто-бетонных фундаментов;
- укладка тротуарной плитки;
- стяжка пола;
- кладка кирпича и природного камня;
- заполнение швов панелей и плит перекрытия;
- штукатурные работы снаружи здания.
М200. Объемное соотношение 1:3,1:0,65.
https://b.radikal.ru/b09/2101/b5/2c1085c599bd.jpg
Применение:
- устройство буто-бетонных фундаментов;
- монтажно-кладочные работы во влажной среде;
- стяжка пола;
- кладка кирпича высотных зданий;
- заполнение швов панелей и плит перекрытия;
- кладочные работы ниже уровня земли;
- кладка клинкерного кирпича.
М250. Объемное соотношение 1:2,7:0,6.
https://a.radikal.ru/a09/2101/03/d9498ea3f0d7.jpg
Применение:
- высокопрочные стяжки промышленных зданий;
- реставрация фасадов;
- фундаменты и перекрытия.
М300 - М400. Объемное соотношение 1:2 и 1:1 (+0,6 воды).
https://b.radikal.ru/b39/2101/ca/2318437a176d.jpg
Применение:
- используются в высокопрочных бетонах при добавлении щебня;
- в качестве отсечной горизонтальной гидроизоляции вместо рубероида в сейсмически опасных зонах.
Вот так как-то. Удачи!
Рассмотрим применение цементных растворов и назначения их в зависимости от пропорций замеса.
https://b.radikal.ru/b29/2101/65/a682d4895e26.jpg
В основе описываемых растворов - распространенный портландцемент марки М500 Д20. Вторая составляющая - песок в качестве заполнителя. Применяется как речной, так и карьерный.
Здесь объемные соотношения будут указываться в ведрах, поскольку на стройплощадке дома редко бывают весы . Прочность цементного раствора зависит от пропорции компонентов и маркируется символом "М"- марка. Отличие между раствором и бетоном только одно, раствор не имеет щебня и поэтому,в основном, используется как отделочный материал.
Начнем с одной из слабых смесей М50 - М75.
Объемное соотношение М50 - Ц/П -1:6,8:0,85 (где 0,85 - вода) и объемное соотношение М75 - 1:6:0,8.
https://b.radikal.ru/b39/2101/41/30a9741b3e5a.jpg
Применение:
- штукатурные и отделочные работы сухих зон;
- подбетонка перед заливкой фундамента;
- кирпичная кладка внутри помещений;
- стяжка пола в жилых зданиях.
М100. Объемное соотношение 1:5,2 и 0,7 частей воды.
https://b.radikal.ru/b24/2101/57/d645c2f5c385.jpg
Применение:
- штукатурные работы;
- заполнение швов панелей и плит перекрытий;
- подбетонка перед заливкой фундамента;
- стяжка поля;
- кладка кирпича и природного камня.
М150. Объемное соотношение Ц/П/В 1:4:0,7.
https://a.radikal.ru/a39/2101/ed/3756d272905b.jpg
Применение:
- устройство буто-бетонных фундаментов;
- укладка тротуарной плитки;
- стяжка пола;
- кладка кирпича и природного камня;
- заполнение швов панелей и плит перекрытия;
- штукатурные работы снаружи здания.
М200. Объемное соотношение 1:3,1:0,65.
https://b.radikal.ru/b09/2101/b5/2c1085c599bd.jpg
Применение:
- устройство буто-бетонных фундаментов;
- монтажно-кладочные работы во влажной среде;
- стяжка пола;
- кладка кирпича высотных зданий;
- заполнение швов панелей и плит перекрытия;
- кладочные работы ниже уровня земли;
- кладка клинкерного кирпича.
М250. Объемное соотношение 1:2,7:0,6.
https://a.radikal.ru/a09/2101/03/d9498ea3f0d7.jpg
Применение:
- высокопрочные стяжки промышленных зданий;
- реставрация фасадов;
- фундаменты и перекрытия.
М300 - М400. Объемное соотношение 1:2 и 1:1 (+0,6 воды).
https://b.radikal.ru/b39/2101/ca/2318437a176d.jpg
Применение:
- используются в высокопрочных бетонах при добавлении щебня;
- в качестве отсечной горизонтальной гидроизоляции вместо рубероида в сейсмически опасных зонах.
Вот так как-то. Удачи!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10896
Советы на каждый день
Отправлено: 31.01.21 - 15:55
пропорции важны, когда качество и количество соответствует заявленному.
год назад надо было было пол бетонный выровнять в гараже в двух местах
который сам заливал в прошлом веке из
привезенного готового с завода.
начал читать тему с цементом.
просто ужас что пишут.
поехал покупать, 400 четырех фирм, мешок 50кг. цена от 500до 1200.
ну говорят, производители, в мешках может и не 50 а сорок быть...
добавки минеральные...
ну взял, еще и клей в раствор добавили, все ровно.
а вот если кому под дом фундамент, представляю их проблемы.
год назад надо было было пол бетонный выровнять в гараже в двух местах
который сам заливал в прошлом веке из
привезенного готового с завода.
начал читать тему с цементом.
просто ужас что пишут.
поехал покупать, 400 четырех фирм, мешок 50кг. цена от 500до 1200.
ну говорят, производители, в мешках может и не 50 а сорок быть...
добавки минеральные...
ну взял, еще и клей в раствор добавили, все ровно.
а вот если кому под дом фундамент, представляю их проблемы.
Советы на каждый день
Отправлено: 01.02.21 - 16:22
ВСЯКИЕ СОВЕТЫ
Если вам предстоит много работы по зачистке проводов, а подходящего инструмента нет, то возьмите обыкновенный степлер. Уберите из него все скобки и он отлично поможет вам в зачистке.
Если также предстоит много работы по измерению и проставке большого количества меток, то приклейте горячим клеем к рулетке карандаш. Это сократит вам время.
Чтобы ключ не повредил внешний вид гаек на фитингах, отрежьте от силиконового шланга два отрезка по 3-5 см.
Наденьте их на губки универсального ключа и спокойно работайте.
Когда закончите работу, снимите отрезки и оденьте их на ручки ключа. Теперь они не потеряются и все время будут под рукой.
Если отвертка не магнитит, а вам нужно завернуть саморез в отдаленное место, то на помощь вам может прийти скотч. Отрежьте кусочек скотча и проткните его саморезом, чтобы клеящая сторона была сверху.
Приклейте к отвертке.
И заворачивайте в любые труднодоступные места.
Удачи!
Если вам предстоит много работы по зачистке проводов, а подходящего инструмента нет, то возьмите обыкновенный степлер. Уберите из него все скобки и он отлично поможет вам в зачистке.
Если также предстоит много работы по измерению и проставке большого количества меток, то приклейте горячим клеем к рулетке карандаш. Это сократит вам время.
Чтобы ключ не повредил внешний вид гаек на фитингах, отрежьте от силиконового шланга два отрезка по 3-5 см.
Наденьте их на губки универсального ключа и спокойно работайте.
Когда закончите работу, снимите отрезки и оденьте их на ручки ключа. Теперь они не потеряются и все время будут под рукой.
Если отвертка не магнитит, а вам нужно завернуть саморез в отдаленное место, то на помощь вам может прийти скотч. Отрежьте кусочек скотча и проткните его саморезом, чтобы клеящая сторона была сверху.
Приклейте к отвертке.
И заворачивайте в любые труднодоступные места.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 04.02.21 - 14:21
ЗАДЕЛЫВАЕМ СКОЛЫ ЭМАЛИ
Обидно, когда на практически новой ванне или туалете, в результате падения тяжелых предметов, появляются сколы на эмали. Покупать новую ванну - довольно дорогостоящее мероприятие, поэтому обойдемся своими силами.
Есть несколько способов. Но во всех случаях нужны шпатель, обезжириватель (любой), наждачка и перчатки. Тщательно промойте и просушите место скола, используйте полотенце и фен. Затем обезжирьте место работы.
1. Если место небольшое, то можно перекрыть его фарфоровой крошкой. Нужно несколько осколков от фарфоровой посуды. Измельчаете в порошок. Эпоксидная смола с порошком наносится на место скола и сверху обильно посыпается опять порошком. Шпателем разровнять и дождаться, пока засохнет (3-4 часа). С помощью наждачки или шлифовальным кругом выровнять окончательно.
2. Для ремонта акриловых и литьевых поверхностей есть в продаже специальное средство. В комплекте есть все, что потребуется: шлифовальная шкурка, резиновый брусок, эмаль, отвердитель, полировальная паста. Некоторые используют этот ремкомплект для заделки швов между ванной и стеной в качестве герметика. Его минус - высокая цена и бывает недолив в тюбики (смотрите при покупке).
3. Автомобильная шпатлевка (со стекловолокном) выручает при сколах на чугунной, акриловой и стальной ванны. Выбирайте самый светлый цвет шпатлевки. Нанести шпатлевку, после высыхания зашлифовать. Потом купить баллончик (аэрозоль) с эмалью для ванн и керамики белого цвета. Места ремонта не будет видно. Однако нужно помнить, что аэрозоль желтеет со временем, но держится прочно.
4. Дешевый способ- клей БФ-2 с наполнителем (белила, зубной порошок, мел). Только сохнуть будет долго - 4-5 суток.
5. Простой и быстрый способ- суперклей и засыпать содой. Получается почти мгновенное схватывание состава и потом аккуратно зашлифовать.
Удачи!
Обидно, когда на практически новой ванне или туалете, в результате падения тяжелых предметов, появляются сколы на эмали. Покупать новую ванну - довольно дорогостоящее мероприятие, поэтому обойдемся своими силами.
Есть несколько способов. Но во всех случаях нужны шпатель, обезжириватель (любой), наждачка и перчатки. Тщательно промойте и просушите место скола, используйте полотенце и фен. Затем обезжирьте место работы.
1. Если место небольшое, то можно перекрыть его фарфоровой крошкой. Нужно несколько осколков от фарфоровой посуды. Измельчаете в порошок. Эпоксидная смола с порошком наносится на место скола и сверху обильно посыпается опять порошком. Шпателем разровнять и дождаться, пока засохнет (3-4 часа). С помощью наждачки или шлифовальным кругом выровнять окончательно.
2. Для ремонта акриловых и литьевых поверхностей есть в продаже специальное средство. В комплекте есть все, что потребуется: шлифовальная шкурка, резиновый брусок, эмаль, отвердитель, полировальная паста. Некоторые используют этот ремкомплект для заделки швов между ванной и стеной в качестве герметика. Его минус - высокая цена и бывает недолив в тюбики (смотрите при покупке).
3. Автомобильная шпатлевка (со стекловолокном) выручает при сколах на чугунной, акриловой и стальной ванны. Выбирайте самый светлый цвет шпатлевки. Нанести шпатлевку, после высыхания зашлифовать. Потом купить баллончик (аэрозоль) с эмалью для ванн и керамики белого цвета. Места ремонта не будет видно. Однако нужно помнить, что аэрозоль желтеет со временем, но держится прочно.
4. Дешевый способ- клей БФ-2 с наполнителем (белила, зубной порошок, мел). Только сохнуть будет долго - 4-5 суток.
5. Простой и быстрый способ- суперклей и засыпать содой. Получается почти мгновенное схватывание состава и потом аккуратно зашлифовать.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 05.02.21 - 15:49
ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ
Иногда возникает необходимость прикрепления труб к стенам. Чаще для этого используют жестяные хомуты, но они со временем ржавеют и создают неприглядный вид. С появлением в этом мире такого универсального средства, как пластиковые бутылки, работать стало гораздо легче. Я к тому, что для хомута можно использовать обрезки от пластиковой бутылки или ее горлышко. Поясняю на горлышке.
Берем бутылку и аккуратно отпиливаем у нее горлышко. Диаметр горлышка подбираем под диаметр трубы. Затем распиливаем горлышко в одном месте и концы его загибаем пассатижами в разные стороны.
После этого притягиваем трубу таким хомутом саморезами к стене.
Ну и в конце небольшая загадка. Посмотрите на этот рисунок и найдите в нем ошибку.
Удачи!
Иногда возникает необходимость прикрепления труб к стенам. Чаще для этого используют жестяные хомуты, но они со временем ржавеют и создают неприглядный вид. С появлением в этом мире такого универсального средства, как пластиковые бутылки, работать стало гораздо легче. Я к тому, что для хомута можно использовать обрезки от пластиковой бутылки или ее горлышко. Поясняю на горлышке.
Берем бутылку и аккуратно отпиливаем у нее горлышко. Диаметр горлышка подбираем под диаметр трубы. Затем распиливаем горлышко в одном месте и концы его загибаем пассатижами в разные стороны.
После этого притягиваем трубу таким хомутом саморезами к стене.
Ну и в конце небольшая загадка. Посмотрите на этот рисунок и найдите в нем ошибку.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 06.02.21 - 12:49
СИНДРОМ ПЛЮШКИНА
Даже в зарубежной литературе патологическое накопительство называют именем гоголевского персонажа. Если каждому из нас глянуть внутрь себя, то обязательно увидим это явление. Если вы чувствуете, что скоро вам не будет места в собственной квартире, то пора разобраться с завалами и постараться никогда их больше не создавать. Для этого вам предлагаются несколько советов. Если вы будете их придерживаться, то в вашей жизни станет значительно легче.
- Определите свою норму захламленности.
https://b.radikal.ru/b30/2102/ed/6956fc8da398.jpg
Приходя в гости вы не раз удивлялись, что у хозяев все по разному. У кого-то завалы хлама, у других- аскетизм и голые стены. У каждого своя норма захламленности. Творческие люди окружают себя безделушками, которые их вдохновляют. Прагматики наоборот, используют минимум вещей. Вам нужно лишь выбрать свою планку - при какой дозе декора и вещизма вы будете чувствовать себя в своей тарелке.
- Избавьтесь от всего, что вам не нравится.
https://d.radikal.ru/d34/2102/3a/803ad5ca8958.jpg
Одна из причин, по которой наши квартиры обрастают хламом до потолка - это "Жалко выбросить". У любого из нас найдется сервиз с голубыми гортензиями, который подарила вам на свадьбу троюродная тетя, трехметровый ковер с восточным орнаментом из путешествия, ваза с ангелами из детства. Все эти предметы неплохие, но совершенно не уместные в вашем доме, потому что они вам не нравятся. А это уважительная причина избавиться от них. Если их жаль выбрасывать, то устройте аукцион неслыханной щедрости для друзей, соседей и близких. То, что вам не по вкусу, вполне может пригодиться им.
- Лечите интерьерный шопоголизм.
https://a.radikal.ru/a33/2102/dd/fdf13b52aaa3.jpg
Если вы не можете противиться постоянно покупать новые вещи в квартиру, то начните перед входом в магазин задавать себе простые вопросы: А действительно ли мне нужна четырнадцатая ваза? Эта вещь очень красивая на стеллаже с подсветкой, но будет ли она такой же дома? Могу ли я позволить себе эту покупку или потратить деньги на детей? Постепенно это войдет у вас в привычку и избавит вас от покупки ненужного хлама.
- Плюс минус одна вещь.
https://d.radikal.ru/d25/2102/b6/9860d61359f5.jpg
Интерьер часто выглядит перегруженным из-за предметов-дублеров. Заведите правило выбрасывать старую вещь при покупке ее альтернативы. Принесли в дом новый набор кастрюль - выбросьте старый! Купили новый постельный комплект - избавьтесь от прежнего! Со временем у вас выработается привычка подумать перед покупкой нового - а может еще старый послужит?
- Измените отношение к уборке.
https://b.radikal.ru/b27/2102/14/a016d3b1d99b.jpg
Не нужно воспринимать домашнюю уборку как наказание за грехи. Посмотрите на уборку не как на каторгу длиной в один день, а как на увлекательный проект с эффектным результатом. Побалуйте себя в конце уборки чем нибудь приятным и желанным.
- Проводите сезонную инвентаризацию.
https://b.radikal.ru/b30/2102/72/e91737d6eae4.jpg
Смена сезонов вызывает в доме большие перемены. Одежда по сезону переезжает на видное место, старая прячется в шкафы. Вот тут можно заняться и инвентаризацией, пересмотреть гардероб и избавиться от ненужных вещей. Выявить их помогут те самые фразы, которыми вы уговариваете себя: А может эти сапоги еще пригодятся одеть в лес? А это платье на меня уже не налазит, но может я еще похудею? Жаль, что этот купальник вышел из моды, но мода ведь возвращается? Запомните, что эти вещи вам нужны здесь и сейчас! В противном случае их лучше выбросить или отдать тем, кому они нужны.
- Заведите систему.
https://a.radikal.ru/a32/2102/d2/197efee36a51.jpg
Заключите с собой договор: у каждой вещи в доме должно быть постоянное место прописки. Так вам легче будет делать уборку и не искать часами нужную вещь. Действовать по шаблону гораздо быстрее и эффективнее, чем каждый раз выстраивать систему хранения заново.
- Ставьте маленькие задачи.
https://c.radikal.ru/c07/2102/6a/93162232de90.jpg
"Разобраться в детской и на кухне"- это сразу большие и непосильные задачи. Начинайте с дробных задач - для начала разобраться с детским бельем или игрушками и т.д.
- Выделите 15 минут в день для уборки.
https://b.radikal.ru/b19/2102/ef/a87bbfe6f70d.jpg
10, 20, полчаса - ровно столько, сколько вы сможете уделить в день для наведения порядка в определенной зоне. Сегодня вытереть столешницы, завтра протереть пыль в гостиной и спальне, послезавтра пропылесосить зал. При таком подходе вам намного реже придется выделять целый выходной для генеральной уборки.
Ну вот как-то так. Удачи!
Даже в зарубежной литературе патологическое накопительство называют именем гоголевского персонажа. Если каждому из нас глянуть внутрь себя, то обязательно увидим это явление. Если вы чувствуете, что скоро вам не будет места в собственной квартире, то пора разобраться с завалами и постараться никогда их больше не создавать. Для этого вам предлагаются несколько советов. Если вы будете их придерживаться, то в вашей жизни станет значительно легче.
- Определите свою норму захламленности.
https://b.radikal.ru/b30/2102/ed/6956fc8da398.jpg
Приходя в гости вы не раз удивлялись, что у хозяев все по разному. У кого-то завалы хлама, у других- аскетизм и голые стены. У каждого своя норма захламленности. Творческие люди окружают себя безделушками, которые их вдохновляют. Прагматики наоборот, используют минимум вещей. Вам нужно лишь выбрать свою планку - при какой дозе декора и вещизма вы будете чувствовать себя в своей тарелке.
- Избавьтесь от всего, что вам не нравится.
https://d.radikal.ru/d34/2102/3a/803ad5ca8958.jpg
Одна из причин, по которой наши квартиры обрастают хламом до потолка - это "Жалко выбросить". У любого из нас найдется сервиз с голубыми гортензиями, который подарила вам на свадьбу троюродная тетя, трехметровый ковер с восточным орнаментом из путешествия, ваза с ангелами из детства. Все эти предметы неплохие, но совершенно не уместные в вашем доме, потому что они вам не нравятся. А это уважительная причина избавиться от них. Если их жаль выбрасывать, то устройте аукцион неслыханной щедрости для друзей, соседей и близких. То, что вам не по вкусу, вполне может пригодиться им.
- Лечите интерьерный шопоголизм.
https://a.radikal.ru/a33/2102/dd/fdf13b52aaa3.jpg
Если вы не можете противиться постоянно покупать новые вещи в квартиру, то начните перед входом в магазин задавать себе простые вопросы: А действительно ли мне нужна четырнадцатая ваза? Эта вещь очень красивая на стеллаже с подсветкой, но будет ли она такой же дома? Могу ли я позволить себе эту покупку или потратить деньги на детей? Постепенно это войдет у вас в привычку и избавит вас от покупки ненужного хлама.
- Плюс минус одна вещь.
https://d.radikal.ru/d25/2102/b6/9860d61359f5.jpg
Интерьер часто выглядит перегруженным из-за предметов-дублеров. Заведите правило выбрасывать старую вещь при покупке ее альтернативы. Принесли в дом новый набор кастрюль - выбросьте старый! Купили новый постельный комплект - избавьтесь от прежнего! Со временем у вас выработается привычка подумать перед покупкой нового - а может еще старый послужит?
- Измените отношение к уборке.
https://b.radikal.ru/b27/2102/14/a016d3b1d99b.jpg
Не нужно воспринимать домашнюю уборку как наказание за грехи. Посмотрите на уборку не как на каторгу длиной в один день, а как на увлекательный проект с эффектным результатом. Побалуйте себя в конце уборки чем нибудь приятным и желанным.
- Проводите сезонную инвентаризацию.
https://b.radikal.ru/b30/2102/72/e91737d6eae4.jpg
Смена сезонов вызывает в доме большие перемены. Одежда по сезону переезжает на видное место, старая прячется в шкафы. Вот тут можно заняться и инвентаризацией, пересмотреть гардероб и избавиться от ненужных вещей. Выявить их помогут те самые фразы, которыми вы уговариваете себя: А может эти сапоги еще пригодятся одеть в лес? А это платье на меня уже не налазит, но может я еще похудею? Жаль, что этот купальник вышел из моды, но мода ведь возвращается? Запомните, что эти вещи вам нужны здесь и сейчас! В противном случае их лучше выбросить или отдать тем, кому они нужны.
- Заведите систему.
https://a.radikal.ru/a32/2102/d2/197efee36a51.jpg
Заключите с собой договор: у каждой вещи в доме должно быть постоянное место прописки. Так вам легче будет делать уборку и не искать часами нужную вещь. Действовать по шаблону гораздо быстрее и эффективнее, чем каждый раз выстраивать систему хранения заново.
- Ставьте маленькие задачи.
https://c.radikal.ru/c07/2102/6a/93162232de90.jpg
"Разобраться в детской и на кухне"- это сразу большие и непосильные задачи. Начинайте с дробных задач - для начала разобраться с детским бельем или игрушками и т.д.
- Выделите 15 минут в день для уборки.
https://b.radikal.ru/b19/2102/ef/a87bbfe6f70d.jpg
10, 20, полчаса - ровно столько, сколько вы сможете уделить в день для наведения порядка в определенной зоне. Сегодня вытереть столешницы, завтра протереть пыль в гостиной и спальне, послезавтра пропылесосить зал. При таком подходе вам намного реже придется выделять целый выходной для генеральной уборки.
Ну вот как-то так. Удачи!
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