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СИНДРОМ ПЛЮШКИНАДаже в зарубежной литературе патологическое накопительство называют именем гоголевского персонажа. Если каждому из нас глянуть внутрь себя, то обязательно увидим это явление. Если вы чувствуете, что скоро вам не будет места в собственной квартире, то пора разобраться с завалами и постараться никогда их больше не создавать. Для этого вам предлагаются несколько советов. Если вы будете их придерживаться, то в вашей жизни станет значительно легче.Приходя в гости вы не раз удивлялись, что у хозяев все по разному. У кого-то завалы хлама, у других- аскетизм и голые стены. У каждого своя норма захламленности. Творческие люди окружают себя безделушками, которые их вдохновляют. Прагматики наоборот, используют минимум вещей. Вам нужно лишь выбрать свою планку - при какой дозе декора и вещизма вы будете чувствовать себя в своей тарелке.Одна из причин, по которой наши квартиры обрастают хламом до потолка - это "Жалко выбросить". У любого из нас найдется сервиз с голубыми гортензиями, который подарила вам на свадьбу троюродная тетя, трехметровый ковер с восточным орнаментом из путешествия, ваза с ангелами из детства. Все эти предметы неплохие, но совершенно не уместные в вашем доме, потому что они вам не нравятся. А это уважительная причина избавиться от них. Если их жаль выбрасывать, то устройте аукцион неслыханной щедрости для друзей, соседей и близких. То, что вам не по вкусу, вполне может пригодиться им.Если вы не можете противиться постоянно покупать новые вещи в квартиру, то начните перед входом в магазин задавать себе простые вопросы: А действительно ли мне нужна четырнадцатая ваза? Эта вещь очень красивая на стеллаже с подсветкой, но будет ли она такой же дома? Могу ли я позволить себе эту покупку или потратить деньги на детей? Постепенно это войдет у вас в привычку и избавит вас от покупки ненужного хлама.Интерьер часто выглядит перегруженным из-за предметов-дублеров. Заведите правило выбрасывать старую вещь при покупке ее альтернативы. Принесли в дом новый набор кастрюль - выбросьте старый! Купили новый постельный комплект - избавьтесь от прежнего! Со временем у вас выработается привычка подумать перед покупкой нового - а может еще старый послужит?Не нужно воспринимать домашнюю уборку как наказание за грехи. Посмотрите на уборку не как на каторгу длиной в один день, а как на увлекательный проект с эффектным результатом. Побалуйте себя в конце уборки чем нибудь приятным и желанным.Смена сезонов вызывает в доме большие перемены. Одежда по сезону переезжает на видное место, старая прячется в шкафы. Вот тут можно заняться и инвентаризацией, пересмотреть гардероб и избавиться от ненужных вещей. Выявить их помогут те самые фразы, которыми вы уговариваете себя: А может эти сапоги еще пригодятся одеть в лес? А это платье на меня уже не налазит, но может я еще похудею? Жаль, что этот купальник вышел из моды, но мода ведь возвращается? Запомните, что эти вещи вам нужны здесь и сейчас! В противном случае их лучше выбросить или отдать тем, кому они нужны.Заключите с собой договор: у каждой вещи в доме должно быть постоянное место прописки. Так вам легче будет делать уборку и не искать часами нужную вещь. Действовать по шаблону гораздо быстрее и эффективнее, чем каждый раз выстраивать систему хранения заново."Разобраться в детской и на кухне"- это сразу большие и непосильные задачи. Начинайте с дробных задач - для начала разобраться с детским бельем или игрушками и т.д.10, 20, полчаса - ровно столько, сколько вы сможете уделить в день для наведения порядка в определенной зоне. Сегодня вытереть столешницы, завтра протереть пыль в гостиной и спальне, послезавтра пропылесосить зал. При таком подходе вам намного реже придется выделять целый выходной для генеральной уборки.Ну вот как-то так. Удачи!