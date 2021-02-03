abaika95: Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым
Потому-что: Такие вопросы задают такие как вы, - необразованные! Калининград (Кёнигсберг) достался СССР по результатам завершения Второй мировой войны, согласно решений Потсдамской конференции, и вошёл в состав РСФСР не как немецкая автономия, а как неотъемлемая область по административно-территориальному делению принятому в РСФСР. А КРЫМ был территорией Российской Импери и после революции 1917 года входил в состав РСФСР, а в последствии Хрущев, не спросив крымчан, передал Крым Украине, и был Крым в составе Украины, при развале СССР отошёл Украине как автономия ИМЕЮЩАЯ ПОЛНОЕ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ согласно законам СССР, которые признавала Украина после развала СССР, так что Крым имел полное право на выход из состава Украины. Калининград и Крым это разные вещи с юридической точки зрения. Но вам этого не понять, можете извергать свой трёп дальше!
Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму, чтобы сохранить власть, обнулённый и его соратники сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы. Обнулённый поставил сохранение своей власти впереди авторитета правового государства
ПолиграфЪ Боярышников: Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму,
Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение. Всё мировое сообщество "приклеилось" именно к навальному.
elektron: Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение.
Всё везде одинаково, только вот России все пытаются что-то указывать, а США никто ничего не указывает, несмотря ни на что. Ту же Югославию в пример привести.
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