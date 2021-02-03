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≡ Суд отправил Алексея Навального в колонию
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40874
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 03.02.21 - 09:18
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2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года.
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г
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
52
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 18:57
#165
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Цитата:
abaika95:
Ниче потерпишь)

Да мне фиолетово)) Ты же тут свою альтернативную одаренность показываешь))) Академик :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:08
#166
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Цитата:
abaika95:
Почему житель Германии обсуждает чужую страну ?

Я гражданин Казахстана.Страна мне - не чужая... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10895
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 19:54
#167
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Цитата:
drakon:
гражданин Казахстана.Страна


да, я паспорт видел.
а вот абайка чейный,,?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6280
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:04
#168
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И да
Цитата:
abaika95:
Последний раз спрашиваю,Путин-вор?

Ответьте сами.
Только сначала прочтите это.
Пишет серого любимая медуза, кстати.
И ещё раз задайте сами себе вопрос.
ПС: можете и другие источники поискать.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
1995
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:19
#169
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Цитата:
abaika95:
Пруссии все оторвали от нее по кусочку,почему Германия не имеет право потребовать эти земли назад? Они же исторически ей принадлежат как любят вопить Путинойды про крым

Потому-что:
Такие вопросы задают такие как вы, - необразованные!
Калининград (Кёнигсберг) достался СССР по результатам завершения Второй мировой войны, согласно решений Потсдамской конференции, и вошёл в состав РСФСР не как немецкая автономия, а как неотъемлемая область по административно-территориальному делению принятому в РСФСР.
А КРЫМ был территорией Российской Импери и после революции 1917 года входил в состав РСФСР, а в последствии Хрущев, не спросив крымчан, передал Крым Украине, и был Крым в составе Украины, при развале СССР отошёл Украине как автономия ИМЕЮЩАЯ ПОЛНОЕ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ согласно законам СССР, которые признавала Украина после развала СССР, так что Крым имел полное право на выход из состава Украины.
Калининград и Крым это разные вещи с юридической точки зрения.
Но вам этого не понять, можете извергать свой трёп дальше!

[Исправлено: Нурбанчик, 05.02.2021 - 21:26]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
97
Re: Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:25
#170
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Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму, чтобы сохранить власть, обнулённый и его соратники сначала отравили Алексея Навального, а когда им это не удалось, они устроили фиктивный суд и приговорили его к нескольким годам тюрьмы. Обнулённый поставил сохранение своей власти впереди авторитета правового государства
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6280
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 05.02.21 - 21:47
#171
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму,

Скажите это США. Где и что со Сноуденом или Ассанжем? Люди реально (а не сказки Навального) раскрыли преступления правительства США. Ни один "червячок" не вякает за справедливость и человеческое отношение.
Всё мировое сообщество "приклеилось" именно к навальному. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11427
Суд отправил Алексея Навального в колонию
Отправлено: 06.02.21 - 00:48
#172
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О. Я смотрю тобыльские фонтаны фонтанируют! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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