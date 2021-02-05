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С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
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