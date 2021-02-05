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«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40874
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
Эта история началась в ноябре 2020 года и стала причиной трех административных дел. Решение по всем трем было вынесено 4 февраля, но, похоже, ставить точку в ней еще рано.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7202
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 13:38
Учителя, врачи... Интеллегенция, ёклмн...
Как в анекдоте:
-Это прачечная?
- Херачечная... Это министерство культуры, твою матерь!
Цитата:
Действительно... может антисептиков на работе нанюхалась.
[Исправлено: yudjin, 05.02.2021 - 14:04]
Как в анекдоте:
-Это прачечная?
- Херачечная... Это министерство культуры, твою матерь!
Цитата:
- Я не была в алкогольном опьянении, никаких ударов не наносила! - категорично заявила Диана Ахметова.
Действительно... может антисептиков на работе нанюхалась.
[Исправлено: yudjin, 05.02.2021 - 14:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21068
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 13:56
Боже мой. Готовы убить. В очереди...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 466
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:56
Вот они наша интеллигенция. Весь цвет так сказать. И правда,бывает оч раздражает,что как-будто человек не знал что ему надо достать кошелёк и не делает этого заранее! Особенно женщины,ищут в сумке по 10 минут! Что тупим то??
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1518
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:57
Цитата://Мереке КАТАРБАЕВА.//
Похож на Медет Кантарбаева.
Он на полях вашей газеты писал, как то, критически настроенную по отношению к чиновникам от медицины , статью.
Учитель - это ВЕЧНО, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ сеющий: доброе, вечное и гуманное, где бы он НЕ НАХОДИЛСЯ.
Мельчают или ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ.
Похож на Медет Кантарбаева.
Он на полях вашей газеты писал, как то, критически настроенную по отношению к чиновникам от медицины , статью.
Учитель - это ВЕЧНО, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ сеющий: доброе, вечное и гуманное, где бы он НЕ НАХОДИЛСЯ.
Мельчают или ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13659
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:58
Цитата:
Наказали друг друга деньгами, которые ушли государству а сами какое удовлетворение получили? На мировую могли дешевле разойтись.
по первому административному делу Диана Ахметова была признана виновной в хулиганских действиях (нецензурная брань). Суд назначил ей штраф в размере 9 723 тенге с учетом 30-процентной скидки из-за смягчающих обстоятельств. По второму административному делу виновной была признана Гульжан Кусниярова. За нанесение легких телесных повреждений ей назначили штраф в размере 29 169 тенге, также с учетом 30-процентной скидки. По третьему административному делу в нанесении легких телесных повреждений была признана виновной Асма Исмагамбетова, которой также назначили штраф в размере 29 169 тенге с учетом 30-процентной скидки.
Источник:
Источник:
Наказали друг друга деньгами, которые ушли государству а сами какое удовлетворение получили? На мировую могли дешевле разойтись.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1518
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 15:03
Цитата:
Ну да: купили бы литр водяры, распили бы на троих и в результате можно было бы: детей устроить в престижную школу и учиться с послаблениями или же вне очереди в поликлинику прийти и рассчитывать на тёплый приём врача( что ОЧЕНЬ, ну ОЧЕНЬ редкость в наше время).
Victor Yang:
На мировую могли дешевле разойтись.
На мировую могли дешевле разойтись.
Ну да: купили бы литр водяры, распили бы на троих и в результате можно было бы: детей устроить в престижную школу и учиться с послаблениями или же вне очереди в поликлинику прийти и рассчитывать на тёплый приём врача( что ОЧЕНЬ, ну ОЧЕНЬ редкость в наше время).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4458
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 18:32
Сколько подобных случаев было за мою торговую карьеру, но ни разу до суда не доходило, толи люди добрее были , или жизнь пошла тяжёлая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6280
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 18:40
До переселялись культур-мультур
Это ещё хорошо, что хоть интеллигенцию переселяют...
Это ещё хорошо, что хоть интеллигенцию переселяют...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1251
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 19:56
Vit:Судья тоже жжот!- На чьи яйца попала бутылка с маслом? - уточнила судья Айгуль Жалпакова.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11427
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 06.02.21 - 00:40
Цитата:
Ну вот! Хоть что-то продуктивное в этой субстванции появилось!
Запишите 650 штук!
Никто ведь считать не будет!
Тимур Гафуров:
появилась матерь)
появилась матерь)
Ну вот! Хоть что-то продуктивное в этой субстванции появилось!
Запишите 650 штук!
Никто ведь считать не будет!
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