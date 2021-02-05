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≡ «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40874
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 11:48
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Эта история началась в ноябре 2020 года и стала причиной трех административных дел. Решение по всем трем было вынесено 4 февраля, но, похоже, ставить точку в ней еще рано.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7202
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 13:38
#15
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Учителя, врачи... Интеллегенция, ёклмн...
Как в анекдоте:
-Это прачечная?
- Херачечная... Это министерство культуры, твою матерь!

Цитата:
- Я не была в алкогольном опьянении, никаких ударов не наносила! - категорично заявила Диана Ахметова.

Действительно... может антисептиков на работе нанюхалась. ;-)

[Исправлено: yudjin, 05.02.2021 - 14:04]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21068
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 13:56
#16
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Боже мой. Готовы убить. В очереди... :lol: :-o
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
466
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:56
#17
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Вот они наша интеллигенция. Весь цвет так сказать. И правда,бывает оч раздражает,что как-будто человек не знал что ему надо достать кошелёк и не делает этого заранее! Особенно женщины,ищут в сумке по 10 минут! Что тупим то??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1518
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:57
#18
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Цитата://Мереке КАТАРБАЕВА.//

Похож на Медет Кантарбаева.
Он на полях вашей газеты писал, как то, критически настроенную по отношению к чиновникам от медицины , статью.

Учитель - это ВЕЧНО, ВСЕГДА и ВЕЗДЕ сеющий: доброе, вечное и гуманное, где бы он НЕ НАХОДИЛСЯ.
Мельчают или ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13659
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 14:58
#19
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Цитата:
по первому административному делу Диана Ахметова была признана виновной в хулиганских действиях (нецензурная брань). Суд назначил ей штраф в размере 9 723 тенге с учетом 30-процентной скидки из-за смягчающих обстоятельств. По второму административному делу виновной была признана Гульжан Кусниярова. За нанесение легких телесных повреждений ей назначили штраф в размере 29 169 тенге, также с учетом 30-процентной скидки. По третьему административному делу в нанесении легких телесных повреждений была признана виновной Асма Исмагамбетова, которой также назначили штраф в размере 29 169 тенге с учетом 30-процентной скидки.

Источник:

Наказали друг друга деньгами, которые ушли государству а сами какое удовлетворение получили? На мировую могли дешевле разойтись.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1518
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 15:03
#20
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Цитата:
Victor Yang:
На мировую могли дешевле разойтись.


Ну да: купили бы литр водяры, распили бы на троих и в результате можно было бы: детей устроить в престижную школу и учиться с послаблениями или же вне очереди в поликлинику прийти и рассчитывать на тёплый приём врача( что ОЧЕНЬ, ну ОЧЕНЬ редкость в наше время).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4458
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 18:32
#21
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Сколько подобных случаев было за мою торговую карьеру, но ни разу до суда не доходило, толи люди добрее были , или жизнь пошла тяжёлая
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6280
«Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего подрались учитель искусств Назарбаев интеллектуальной школы и врач поликлиники?
Отправлено: 05.02.21 - 18:40
#22
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До переселялись культур-мультур :lol:
Это ещё хорошо, что хоть интеллигенцию переселяют... ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1251
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 05.02.21 - 19:56
#23
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Vit:Судья тоже жжот!- На чьи яйца попала бутылка с маслом? - уточнила судья Айгуль Жалпакова.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11427
Re: «Поцарапала лицо йогуртом, порвала ухо» - Из-за чего...
Отправлено: 06.02.21 - 00:40
#24
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Цитата:
Тимур Гафуров:
появилась матерь)

Ну вот! Хоть что-то продуктивное в этой субстванции появилось!
Запишите 650 штук!
Никто ведь считать не будет! :lol:
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