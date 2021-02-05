Отправлено: - 15:03

Victor Yang:

На мировую могли дешевле разойтись.

Цитата:Ну да: купили бы литр водяры, распили бы на троих и в результате можно было бы: детей устроить в престижную школу и учиться с послаблениями или же вне очереди в поликлинику прийти и рассчитывать на тёплый приём врача( что ОЧЕНЬ, ну ОЧЕНЬ редкость в наше время).