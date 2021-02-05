Отправлено: - 20:40

КГСПС:

Основная идея данного нововведения совсем не то, что можно не возить с собой, а то, что не накажут, если нет с собой.Неправильно акценты расставлены.

Цитата:А это разве не одно и то же?Я что доки для себя вожу,они мне сердце греютЯ эти корочки и вожу, что бы не наказали за их отсутствие,после 13 февраля с превеликим удовольствием и с чувством глубокого удовлетворения закину куда подальше.