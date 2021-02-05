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≡ С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40874
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 19:35
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Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта с 13 февраля. Он отметил, что ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение (если впервые) или штраф 5 МРП.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1251
Re: С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и...
Отправлено: 05.02.21 - 19:35
#1
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Основная идея данного нововведения совсем не то, что можно не возить с собой, а то, что не накажут, если нет с собой.Неправильно акценты расставлены.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7683
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 20:40
#2
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Цитата:
КГСПС:
Основная идея данного нововведения совсем не то, что можно не возить с собой, а то, что не накажут, если нет с собой.Неправильно акценты расставлены.

А это разве не одно и то же?
Я что доки для себя вожу,они мне сердце греют :lol: ?
Я эти корочки и вожу, что бы не наказали за их отсутствие,после 13 февраля с превеликим удовольствием и с чувством глубокого удовлетворения закину куда подальше.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1251
С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта
Отправлено: 05.02.21 - 21:03
#3
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Цитата:
Добринцофф:

Если много лишнего времени, чтобы ждать, когда вас пробьют по базе в случае остановки, ваше право, закидывайте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
97
Re: С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и...
Отправлено: 05.02.21 - 21:10
#4
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'Код:
'

Вот государства которые ушли намного вперёд в своём развитии!Это праздник всех тех, кто берет на себя смелость принимать решения и ответственность за их воплощение в жизнь!Пример того как Грузия воплотила прогрессивную идею М.Н.Саакашвили по реформированию МВД.


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ПолиграфЪ Боярышников


§ ПолиграфЪ Боярышников







(Пользователи)




Откуда: 
город Костанай
Регистрация: 
22.05.17
Сообщений: 
97








  Re: С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и...


Отправлено: 05.02.21 - 21:19


#5 




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Да и вообще эта идея хороша тем что лишенцы не будут иметь возможность кататься по липовым документам! Открылась база...а там ты в ЧС! И с базы нарушителей не будет возможности  исключить лишенца водительского удостоверения.


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elektron


§ elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6280








  С 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта


Отправлено: 05.02.21 - 21:22


#6 




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У меня и права и техпаспорт в машине лежит. Если у кого несколько транспортных средств, что мешает тех паспорта в них их держать? А права при себе?Цитата:
Добринцофф:
закину куда подальше.

главное чтобы не забыли куда. :lol: 
Чтоб потом не пришлось долго и нудно объяснять, что я не я и хата не моя.  ;-) 
Гложут сомнения, что вскоре отменят.


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