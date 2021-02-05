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Отчётная встреча акима Рудного Куандыка ИСПЕРГЕНОВА прошла сегодня, 5 февраля, в режиме онлайн. Глава города отчитался о проделанной за год работе и ответил на несколько вопросов рудничан. На всё про всё у него ушло 16 минут.