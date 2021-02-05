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≡ Отчитаться за 16 минут - Как отвечал на вопросы населения аким Рудного?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40874
Отчитаться за 16 минут - Как отвечал на вопросы населения аким Рудного?
Отправлено: 05.02.21 - 17:11
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Отчётная встреча акима Рудного Куандыка ИСПЕРГЕНОВА прошла сегодня, 5 февраля, в режиме онлайн. Глава города отчитался о проделанной за год работе и ответил на несколько вопросов рудничан. На всё про всё у него ушло 16 минут.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
723
Re: Отчитаться за 16 минут - Как отвечал на вопросы населения...
Отправлено: 05.02.21 - 17:11
#1
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Ну наверное все вопросы решены, чего мусолить -то! Или фильтр на входе перестарался, вернее постарался оградить нового человека от стрессов.
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
5
Re: Отчитаться за 16 минут - Как отвечал на вопросы населения...
Отправлено: 05.02.21 - 21:15
#2
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А как же битва с мусором
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